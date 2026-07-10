Morbidelli reincide y es penalizado por los comisarios de MotoGP en Sachsenring

En el GP de los Países Bajos, Franco Morbidelli y Diogo Moreira estuvieron ambos bajo investigación por haber molestado a pilotos durante los Entrenamientos. Solo el italiano recibió una penalización de tres puestos en la parrilla, debido a una distinción entre los dos incidentes: la infracción de Morbidelli se había cometido en los últimos 20 minutos, cuando los pilotos buscan hacer una vuelta rápida, y la de Moreira justo antes de ese periodo.

Este viernes en Sachsenring, Morbidelli volvió a molestar a un piloto durante los Entrenamientos, Pedro Acosta esta vez, al permanecer en la trazada mientras el piloto de KTM estaba en una vuelta rápida, y cuando quedaban algo más de 39 minutos por disputarse en la sesión. ¿Suficiente para permitir a Morbidelli librarse de la penalización? ¡Pues no!

Franco Morbidelli pagó el carácter reincidente del incidente, y por lo tanto no escapó a la penalización. Perderá tres puestos en la parrilla de salida del domingo.

"A las 15h20'44 durante los Entrenamientos [...] se le observó yendo lento en la trazada y molestando a otro piloto, el #37 Acosta, en la curva 7", indican los comisarios en su decisión.

"Esto va en contra de las instrucciones específicas dadas a los pilotos y a los equipos de MotoGP. Por lo tanto, se trata de una infracción del artículo 1.21.2 del Reglamento del Campeonato del Mundo de Grandes Premios de la FIM."

También lee: MotoGP Diogo Moreira también es penalizado el viernes en el GP de Alemania

Franco Morbidelli sera encore pénalisé sur la grille au Sachsenring Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"De conformidad con los protocolos de sanción comunicados a los equipos, esta acción fue considerada como un incidente de tipo MGP-SR3: pilotaje lento en la trazada al inicio de los Entrenamientos– molestar a otro piloto (antes de los últimos 20 minutos)."

"Al tratarse de una segunda infracción de este tipo [en 2026], la sanción aplicable en este caso es una penalización de tres puestos en la parrilla de salida."

La penalización solo se impondrá para la carrera principal, lo que significa que Morbidelli conservará su puesto en la parrilla de salida del sprint.