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MotoGP GP de Alemania

Morbidelli reincide y es penalizado por los comisarios de MotoGP en Sachsenring

Franco Morbidelli fue penalizado por haber obstaculizado a Pedro Acosta el viernes en los entrenamientos para el GP de Alemania. El piloto de VR46 fue sancionado porque se trata de su segunda infracción de esta naturaleza este año.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Alerón trasero de la moto VR46

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Moto del Aprilia Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Joan Mir, Honda HRC

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

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Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Alerón trasero de la moto de competición de Aprilia

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Jack Miller, Pramac Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Marc Márquez, Ducati Team

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Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

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Luca Marini, Honda HRC

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

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Diogo Moreira, equipo LCR Honda

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Marc Márquez, Ducati Team

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

Gran Premio de Alemania 2026 - Viernes en Sachsenring
46

En el GP de los Países Bajos, Franco Morbidelli y Diogo Moreira estuvieron ambos bajo investigación por haber molestado a pilotos durante los Entrenamientos. Solo el italiano recibió una penalización de tres puestos en la parrilla, debido a una distinción entre los dos incidentes: la infracción de Morbidelli se había cometido en los últimos 20 minutos, cuando los pilotos buscan hacer una vuelta rápida, y la de Moreira justo antes de ese periodo.

Este viernes en Sachsenring, Morbidelli volvió a molestar a un piloto durante los Entrenamientos, Pedro Acosta esta vez, al permanecer en la trazada mientras el piloto de KTM estaba en una vuelta rápida, y cuando quedaban algo más de 39 minutos por disputarse en la sesión. ¿Suficiente para permitir a Morbidelli librarse de la penalización? ¡Pues no!

 

Franco Morbidelli pagó el carácter reincidente del incidente, y por lo tanto no escapó a la penalización. Perderá tres puestos en la parrilla de salida del domingo.

"A las 15h20'44 durante los Entrenamientos [...] se le observó yendo lento en la trazada y molestando a otro piloto, el #37 Acosta, en la curva 7", indican los comisarios en su decisión.

"Esto va en contra de las instrucciones específicas dadas a los pilotos y a los equipos de MotoGP. Por lo tanto, se trata de una infracción del artículo 1.21.2 del Reglamento del Campeonato del Mundo de Grandes Premios de la FIM."

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Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"De conformidad con los protocolos de sanción comunicados a los equipos, esta acción fue considerada como un incidente de tipo MGP-SR3: pilotaje lento en la trazada al inicio de los Entrenamientos– molestar a otro piloto (antes de los últimos 20 minutos)."

"Al tratarse de una segunda infracción de este tipo [en 2026], la sanción aplicable en este caso es una penalización de tres puestos en la parrilla de salida."

La penalización solo se impondrá para la carrera principal, lo que significa que Morbidelli conservará su puesto en la parrilla de salida del sprint.

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