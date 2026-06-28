El susto que sufrió Ogura antes de ganar por primera vez en MotoGP

Japón esperaba esto desde hacía más de 20 años, desde el triunfo de Makoto Tamada en casa en 2004. Ai Ogura permitió a su país volver a saborear la victoria en Assen, al término de una carrera en la que no se le perdonó nada.

Como en la carrera sprint, Ogura hizo la mejor salida desde la segunda posición y pasó primero, pero Jorge Martín recuperó pronto la ventaja. Raúl Fernández también adelantó a su compañero antes del final de la primera vuelta.

Al intentar volver a ponerse por delante justo al inicio de la segunda vuelta, Ogura perdió tiempo, lo que permitió a Marc Márquez, Marco Bezzecchi y luego Pecco Bagnaia adelantarlo. Entonces era solo sexto, pero pronto aprovechó la caída de Bezzecchi y adelantó a Bagnaia en la última chicane acto seguido. Ogura realizó un adelantamiento a Márquez en el mismo lugar en la quinta vuelta.

De regreso a la tercera posición, Ogura se acercó a Martín y Fernández en cabeza... antes de perder el contacto debido a un holeshot device que se había quedado activado en la parte trasera. Una vez resuelto el problema, se lanzó sobre los dos líderes. Se deshizo de Martín en la 18.ª de las 26 vueltas programadas, y luego de Fernández dos vueltas más tarde. Entonces abrió hueco para conseguir su primera victoria.

Fiel a su habitual flema, Ogura no se dejó llevar realmente tras la llegada, pero reconoció una fuerte emoción. "Está muy cerca de ganar un campeonato, quizá mejor, no lo sé", declaró Ogura al sitio oficial del campeonato. "Estoy muy, muy feliz. Solo quiero dar las gracias a todo el mundo, a todos los japoneses, a todo el equipo Trackhouse. No tengo mucho que decir, simplemente está bien."

"Simplemente estoy contento", añadió en la rueda de prensa. "Tamada-san, eso fue hace mucho tiempo. Simplemente estaba súper contento después de cruzar la línea de meta. Después de terminar tres veces seguidas en la segunda posición, por fin lo he conseguido."

"La carrera fue muy dura, pero el ritmo fue increíble y los adelantamientos fueron buenos. Estuvo bien. Espero que todos los aficionados japoneses hayan disfrutado de la carrera."

Una carrera movida

El sábado, Ai Ogura confiaba en que tendría grandes opciones de victoria siempre que no perdiera posiciones en las primeras vueltas. Sin embargo, su lucha con Raúl Fernández lo hizo caer hasta la sexta posición durante algunas curvas: "En las primeras vueltas, no esperaba una pelea tan grande con Raúl, perdí posiciones y tiempo. Después fui fuerte."

En efecto, Ogura pudo recuperar terreno fácilmente sobre los líderes, antes de su susto con el holeshot device: "Estaba muy preocupado por mi moto en ese momento. Teníamos 26 vueltas, pero tuve este problema solo una vez, no sabía realmente por qué. La moto volvió a la normalidad después."

"Activé el variador de altura a la salida de la última chicane y lo desbloqueamos en la primera curva", detalló. "Se volvió a activar entre las curvas 1 y 3. Probablemente toqué un botón, creo que fue un error mío. Fue aterrador, pero no perdí demasiado tiempo, así que está bien."

Ai Ogura a remporté sa première course en MotoGP à Assen. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ogura no se precipitó para alcanzar a los dos líderes: "Veía su situación. Sabía que mi ritmo era ligeramente mejor que el suyo, así que no tenía prisa. Simplemente hacía mi carrera, dejaba que la diferencia creciera. No fue agradable porque sentí que se hizo súper largo durante cuatro o cinco vueltas, pero creo que lo gestioné bien, así que está bien."

Y aunque no dejó traslucir su emoción ante los medios, Ai Ogura vivió realmente un día memorable: "Para mí, ganar en Assen hace que esto sea aún más especial porque es uno de mis circuitos favoritos. También gané la carrera en Moto2. Estoy súper contento de haber corrido delante de los aficionados aquí. Cuando crucé la línea, la satisfacción fue inmensa."