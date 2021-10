Pol Espargaró admite su falla en clasificación en Austin

El de Honda terminó el último en la Q2 y saldrá 12º en la parrilla de salida de Austin, una posición complicada para poder aspirar a las posiciones delanteras al final de las 20 complicadas vueltas que les espera este domingo a los pilotos.

“Ha sido un mal día. El FP3 ha ido bien y me he podido clasificar para la Q2, aunque sin un resultado brillante. Tenía problemas que esperaba solucionar por la tarde, pero me he caído en el FP4 y todo se ha complicado”, ha explicado Pol.

“Las sensaciones con la goma dura no han sido buenas. La moto no gira bien, pesa mucho de detrás y se me cierra el tren delantero. Lo he intentado en la Q2, iba en un grupo al final con Miller y Marc (Márquez) y no he apretado. Debido a eso no he podido pasar la meta a tiempo para hacer una última vuelta rápida y he cogido bandera”, ha relatado el catalán.

“La pelota estaba en mi tejado hoy y no lo he gestionado bien. He fallado, por eso estoy molesto conmigo mismo. Está todo por hacer mañana y voy a intentar que la carrera sea mi mejor sesión del fin de semana para estar lo más adelante posible”, se lamentó.

Con las condiciones de la pista, los baches, el calor y la humedad, se antoja una carrera difícil a 20 vueltas.

“Va a ser una carrera de supervivencia, será duro y lo que más me molesta de haber clasificado tan atrás es tener aire sucio. Con tantas motos por delante será un aire muy caliente, sin oxígeno y eso en una carrera tan física se nota mucho. Eso no nos va ayudar a tener una carrera tranquila, haré lo que pueda, pero estoy seguro que va a ser una de las carreras más difíciles del año”, se aventuró.

Sobre la reunión de los pilotos en la Comisión de Seguridad del viernes, Polyccio explicó que habían pedido mejorar la seguridad del circuito.

“Los pilotos nos hemos quejado y Dorna e IRTA van a tomar medidas para arreglar la situación, siempre pensando en la seguridad. Ahora hablarán con el circuito a ver cómo se soluciona el tema antes de venir el año que viene. El peor tramo es de la curva 2 a la 10, eso hay que cambiarlo”, zanjó el de Granollers (Barcelona).