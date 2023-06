Quartararo, frustrado por el tiempo de desarrollo en vano con Yamaha

El campeón del mundo de 2021 explicó durante el pasado Gran Premio de Francia que habían tomado la decisión de volver a la configuración de la Yamaha con la que ganó el título hace dos años, una decisión que este jueves, en la previa del Gran Premio de Italia, admitió que era "frustrante", pero que era un camino que podía ayudarle a "limitar daños" en la deriva que ha tomado la M1, una moto con la que este año solo ha podido lograr un podio tras las cinco primeras paradas del calendario.

"Estamos en la misma situación que en años anteriores. En cualquier caso, haré todo lo posible para sacar la mejor versión de mí mismo en este circuito", dijo Quartararo este jueves, antes de que le preguntaran por esa regresión en el tiempo.

"Simplemente, en la base de la moto, en la puesta a punto, volvemos a lo de hace unos años. Creo que aunque no sea lo mejor, es la opción que mejor limita los daños. Hacer tres carreras con la misma moto nos puede ayudar mucho a adaptarnos", dijo como argumento para esa decisión.

"No sé si es positivo, pero en cualquier caso sabemos que tendremos una base que no tocaré en la moto durante estas tres carreras. Dependerá de mí adaptarme y hacerlo lo mejor posible", en referencia a los grandes premios de Italia, Alemania y Países Bajos, que se disputan en tres semanas.

Este triplete de carreras llega tras un parón largo, de casi un mes, desde Le Mans.

"Francamente no fue un problema. He podido entrenar bien, descomprimirme un poco y volver preparado para estas tres carreras seguidas, es un formato que me gusta. Ahora estamos listos para la batalla", dijo con una gran sonrisa.

Pese a este mes de parón, no ha llegado, según Quartararo, ninguna novedad desde Iwata.

"No habrá nada nuevo en absoluto", dijo, para explicar la dificultad que encuentra para discernir entre lo que funciona y lo que no. "Cada vez que probamos algo nuevo no sabemos si es mejor o no, así que es complicado. Por eso hemos decidido hacer tres carreras seguidas con realmente la misma moto".

"En los primeros momentos, por supuesto que es frustrante porque durante la pretemporada probamos una cantidad de cosas que nunca antes había probado: chasis, motor, aerodinámica. Pero el hecho de que utilicemos cero de esas cosas es frustrante. Luego vino el test de Jerez, teníamos cosas nuevas y no usamos nada".

"La primera parte de la temporada ha sido muy difícil. Haremos todo lo posible para hacerlo mejor en las próximas carreras", dijo antes de valorar el trazado italiano.

"No sé si va a ser bueno para Yamaha. Para ser sincero, no es un circuito que se nos dé muy bien, pero realmente consigo ser rápido en él. Pude ganar en 2021, en 2022 pude luchar por el podio y la victoria. Es una época diferente, aunque solo haya pasado un año; estamos en una situación diferente. Será importante para nosotros que dé el 100% y lo haga bien en clasificación".

Por último, le preguntaron sobre el rumbo que estaba tomando Yamaha en los últimos meses.

"No sabemos [adónde vamos]. Sinceramente, no vamos a decir que estamos confiados cuando volvemos de un inicio de temporada como éste, pero vamos a tener que darle la vuelta a la situación", finalizó el francés.