MotoGP GP de Malasia

"Cuando no tengo dolor, gano", dice Maverick Viñales tras recuperar la forma el viernes en Malasia

Maverick Viñales atribuye a las inyecciones contra el dolor su pase a la Q2 en Malasia

Richard Asher Rachit Thukral

Publicado: 30 oct 2026, 13:00

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Maverick Viñales dice que su salto de rendimiento el viernes en el Gran Premio de Malasia de MotoGP se debió en gran medida a la reducción del dolor en el hombro lesionado.

El piloto de Tech3 KTM ha atravesado un período complicado desde que se lesionó en el Gran Premio de Alemania de 2025, perdiéndose numerosas carreras y sufriendo para rendir cuando ha competido.

Su último regreso, que comenzó en el Gran Premio de Japón a principios de este mes, no había sido particularmente alentador hasta la primera jornada en Sepang, cuando Viñales registró un tiempo dentro del top 10 del viernes por primera vez este año.

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Aunque la pista y las condiciones de bajo agarre pueden favorecer a la moto -su compañero de equipo Enea Bastianini también se unirá a él en la Q2, junto con el piloto de fábrica Pedro Acosta-, esto igualmente representó un salto importante para el español.

Tras la actividad en pista de la jornada, se refirió al nuevo tratamiento para gestionar el dolor que había realizado desde el Gran Premio de Australia del pasado fin de semana. El piloto de 31 años "se aplicó algunas inyecciones para intentar reducir el dolor" y dijo que eso, combinado con el circuito favorable, marcó la diferencia el viernes.

"Es la pista y también creo que es el tratamiento que he estado haciendo después de Phillip Island. Está reduciendo el dolor, y cuando el dolor es menor, la potencia [física] es mayor".

Aunque Viñales dijo que no estaba pilotando sin dolor, las cosas iban en la dirección correcta para volver al rendimiento que tenía antes de la lesión.

"Todavía siento dolor, pero menos. Así que el objetivo es llegar a Portimao y Valencia [las dos últimas carreras de la temporada] intentando no tener dolor. Porque en cuanto no tenga dolor, gano.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"En cuanto desaparezca el límite del dolor, creo que estaré donde lo dejé en Sachsenring [sede del GP de Alemania]. Así que ese es el punto positivo".

Aunque Viñales ya perdió su lugar en la parrilla de MotoGP para la próxima temporada, sonó confiado en que puede dejar una señal en los fines de semana de carrera restantes de 2026.

"Si [mi condición] está así, entonces podemos pensar [en] algo más para las próximas pistas. Porque obviamente el rendimiento llegará en cuanto pueda empujar más la moto.

"Esta moto, lamentablemente, solo funciona cuando la empujas fuerte. No puedes simplemente pilotar, necesitas forzar realmente la moto en todas partes".

Viñales sugirió que no había extraído todo su potencial el viernes en Malasia, ya que tuvo que adaptar su estilo para lidiar con pilotar sin dolor: "Estoy peleando con la moto. Hace tanto tiempo que no piloto a un buen nivel que ahora es difícil ir muy rápido de repente. Peleo mucho con la moto, así que necesito intentar entender cómo ser más suave con la moto, ser más preciso.

"Pero el tiempo de vuelta no fue demasiado difícil, para ser sincero. Creo que todavía podría mejorar un poco el tiempo de vuelta".

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