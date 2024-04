VR46 no planea cambiar Ducati por Yamaha para el MotoGP 2025

El italiano es el ejecutivo de mayor rango dentro de la estructura de Valentino Rossi. 'Uccio' acompañó al multicampeón durante toda su trayectoria en el Mundial, para pasar a ser su alter ego, tras la retirada de este, en la gestión del equipo que lleva el nombre de 'Il Dottore'.

Tras un primer año como inquilinos de Avintia con una GP19 para Luca Marini en 2021, la escudería debutó con plaza propia en la categoría de las motos pesadas en 2022, después de llegar a un acuerdo con Ducati, que le suministró una moto con soporte de fábrica (para Marini), y otra del curso anterior (para Marco Bezzecchi). Ya entonces fue difícil explicar el vínculo con la marca de Borgo Panigale, dada la estrecha relación de Rossi con Yamaha, de quien sigue siendo uno de sus principales embajadores.

Tres años después, Motorsport.com entiende que VR46 tiene encima de la mesa la posibilidad de renovar unilateralmente su contrato con Ducati por otros dos ejercicios (2025 y 2026). Eso sí, de ejecutar esa opción, que expira a finales de mayo, la formación de Tavullia tendría que conformarse con el trato que actualmente reciben Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio, que compiten con dos Desmosedici del año anterior.

A pesar de haber mantenido contactos con KTM, la alternativa más clara siempre ha sido, por razones evidentes, un cambio a Yamaha. Esa posibilidad, que en ningún momento fue totalmente descartada, ha ido perdiendo fuerza con el avance de las semanas, hasta el extremo de que todo parece dispuesto para que VR46 y Ducati reafirmen su alianza con una prolongación que podría cerrarse incluso este fin de semana, en Austin.

Valentino Rossi, Uccio Salucci, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yamaha es mi segunda casa. Pero, de entrada, lo que debería ofrecernos es una moto más competitiva. La Ducati es una gran moto y su rendimiento es muy alto. Nosotros nos debemos a nuestros socios. El cambio no es fácil", declara Salucci, en conversación telefónica con Motorsport.com.

De firmar VR46 la renovación con el fabricante de Bolonia, la presión se redoblaría en los despachos de Yamaha, que hace tiempo que intenta cerrar a un nuevo cliente, para poder disponer de cuatro M1 en la parrilla, en vez de las dos actuales.

Con la falta de rendimiento exhibida por los prototipos del constructor de Iwata, el argumento de más peso para convencer a un hipotético aliado es el económico. No obstante, la billetera no parece un reclamo lo suficientemente atractivo para un equipo que le ha tomado el gusto a pelear por el podio de forma regular, y que en su hoja de resultados ya cuenta con tres triunfos. Es en este punto donde cobran sentido esos "socios", en referencia a los patrocinadores que, como Pertamina, han invertido en VR46 y que están muy encima del ámbito deportivo.

El escenario ideal que se dibuja en la mente de Uccio es el que le permitiría seguir con Ducati, pero disponiendo con una Desmosedici de fábrica en 2025. Esa casuística, sin embargo, no puede darse principalmente por dos obstáculos. En primer lugar, porque la marca de las motos rojas no quiere comprometerse a poner en pista más de cuatro prototipos del año en curso: los dos del equipo oficial, y los dos que actualmente gestiona Pramac.

Como derivada de eso, resulta que el equipo de Paolo Campinoti recibe, en exclusiva y por contrato, la condición de apoyo y cobertura de Ducati –'factory-supported team'–, un derecho al que solo puede renunciar Campinoti, de forma voluntaria. Ese no es un escenario que se intuya como lógico si atendemos a la visibilidad que tiene Pramac, actual campeón del mundo por equipos, y con Jorge Martín como subcampeón y líder del campeonato. Salucci, eso sí, no desiste en su empeño: "Pramac es el equipo satélite de referencia de Ducati. VR46 no busca ese estatus. Lo que queremos es crecer y contar con una moto oficial el año que viene".