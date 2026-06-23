Dos miembros del equipo de Bubba Wallace suspendidos tras la carrera en San Diego

Como se esperaba, NASCAR ha suspendido a dos miembros del equipo del Toyota No. 23 de 23XI Racing de Bubba Wallace.

El cambiador de neumático trasero Adam Hartman y el jackman Nathan Ricketts han sido suspendidos para las próximas dos carreras de la NASCAR Cup Series, y se verán obligados a perderse los eventos en Sonoma Raceway y Chicagoland Speedway. Podrán regresar para el fin de semana del 12 de julio en EchoPark Speedway (Atlanta).

La rueda delantera derecha de Wallace se desprendió durante una bandera amarilla en la vuelta 20, y como resultado, Wallace fue retenido en pits durante dos vueltas completas. Se recuperó durante el resto de la carrera, obteniendo el free pass en la vuelta 31 y nuevamente en la vuelta 33, lo que lo devolvió a la vuelta del líder.

Wallace se abrió camino de regreso a través del pelotón y terminó segundo detrás de su compañero de equipo Corey Heim en un 1-2 para la organización liderada por Michael Jordan/Denny Hamlin.

A pesar del contratiempo inicial, el domingo en Naval Base Coronado terminó siendo el mejor resultado de Wallace en la temporada 2026, ayudándolo a subir dos posiciones en la clasificación. Sin embargo, ahora tendrá que afrontar las próximas dos semanas sin su habitual jackman y cambiador de neumático trasero.