NASCAR Cup

Ford presenta el Mustang para la temporada 2027 de NASCAR Cup

Los equipos de Ford llegarán a Daytona con una carrocería Mustang completamente nueva en 2027

Nick DeGroot

Editado: 12 nov 2026, 12:27

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Ford presentó oficialmente su nuevo Mustang para la temporada 2027 de la NASCAR Cup, que será utilizado por Team Penske, RFK Racing y Front Row Motorsports.

"Cuando presentamos el Mustang Dark Horse SC en enero y anunciamos que llegaría a la NASCAR Cup Series en 2027, no teníamos tiempo que perder", dijo Mark Rushbrook, director global de Ford Racing. "Las carreras hacen mejores a nuestros autos de calle, y nuestros autos de calle hacen mejores a nuestros coches de carrera. Aplicamos esa filosofía aquí, incorporando elementos clave del Dark Horse SC en el nuevo Mustang de competición para ayudar a que sea aún más competitivo cada semana".

La principal diferencia visible está en el morro, mientras Ford busca su primer título de fabricantes en Cup desde 2013. El fabricante también ganó tres de los últimos cinco títulos de pilotos con Joey Logano y Ryan Blaney, de Penske.

"Nuestro equipo de ingenieros de carrera trabajó mano a mano con los diseñadores de Ford para crear un coche que no solo se mantenga fiel a la apariencia única del Mustang, sino que también esté a la altura de su legado como un auto nacido para correr", agregó Rushbrook. "Creemos que este coche nos pondrá en posición de ganar muchas carreras y campeonatos en los próximos años".

El coche fue visto girando en Charlotte Motor Speedway previamente este año.

El nuevo Ford Mustang hará su debut competitivo durante las Daytona Speedweeks, que culminarán con la 69.ª edición anual de las Daytona 500 el 21 de febrero.

El Ford Mustang para la NASCAR Cup 2027.

Photo by: Getty Images

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