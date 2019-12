McLaren pensará en sus finanzas antes de ir al WEC

McLaren está evaluando participar en la máxima categoría del FIA WEC, y Brown pidió recientemente que hubiese una convergencia con el concepto DPi 2.0 de IMSA, después de subrayar que construir un hiperauto a medida estaría fuera del alcance económico de McLaren.

Si la llegada del equipo de Woking a los LM Hypercar se materializara, sería como añadido a su equipo de Fórmula 1 y al programa a tiempo completo en la IndyCar, que se desarrolla en colaboración con Arrow Schmidt Peterson Motorsport desde 2020.

A la pregunta de si es sostenible para McLaren gestionar tres programas en paralelo, Brown dijo: "Sí. Pero ahora mismo solo tenemos dos y solo haríamos el tercero si fuera sostenible y eso es por lo que no hemos decidido ya mismo con la normativa actual".

"No estamos cómodos si no podemos hacer que funcione económicamente. La IndyCar es un buen negocio, podemos hacer que funcione. Lo hicimos, de hecho. Lo crean o no, lo conseguimos este año, a pesar del fiasco de no clasificarnos (para las 500 Millas de Indianápolis)".

"En la F1 estamos perdiendo mucho dinero, pero con el techo de gasto que viene y los patrocinios irá muy bien. Vemos que la trayectoria de la F1 nos está llevando a la sostenibilidad, por eso estamos valorando ahora la resistencia. Si podemos conseguir un modelo de negocio que funcione, entonces entraremos. Pero lo que no vamos a hacer es participar en otra categoría que no sea económicamente responsable".

Brown ha apremiado al WEC a mantener los gastos de los fabricantes bajo control cuando la nueva normativa de hipercoches entre en vigor en 2020/21.

"Creo que Toyota se va a gastar más de 40 millones de dólares. No creo que tengas que llegar a esas cifras, creo que puedes gastarte la mitad de eso", comentó Brown.

"Pero creo que quien tiene el cheque más grande, históricamente es quien gana. Creo que necesitamos encontrar una fórmula en la que sea cada vez más complicado tirar el dinero. Así que el rango de 20-40 millones de dólares es donde está el equilibrio y queremos estar más cerca del límite bajo. Pero necesitamos asegurarnos de que podemos ser competitivos con ese nivel de gasto".

Toyota y Aston Martin ya han confirmado su participación en la primera temporada de LM Hypercar, mientras que Peugeot anunció que volverá a la máxima categoría de la resistencia para 2022.

