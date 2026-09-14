Elfyn Evans y el pinchazo sufrido en Chile fue "duro"; su ventaja se reduce a 17 puntos

Elfyn Evans cree que sigue en una posición "aceptable" en la lucha por el título del Campeonato del Mundo de Rallyes, a pesar de un pinchazo en los últimos compases que le privó de un valioso podio en el Rally de Chile.

El líder del campeonato parecía encaminado a terminar segundo y sumar una importante cantidad de puntos del "Super Sunday" para reforzar sus opciones de conseguir su primera corona del WRC a falta de dos pruebas.

Sin embargo, Evans sufrió un pinchazo en la rueda delantera izquierda en la penúltima especial, lo que obligó a cambiar la rueda. Se perdieron más de dos minutos montando la rueda de repuesto y, con la reparación, Evans perdió el podio al caer hasta la quinta posición.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

El galés realizó una conducción valiente para terminar segundo en la Power Stage y sumar cuatro puntos extra con los que reducir el daño, ya que su ventaja en el campeonato se redujo a 17 puntos sobre su compañero de equipo en Toyota, Sami Pajari.

"Hoy todo iba bien y según lo previsto; me sentía bastante a gusto en el coche y, de repente, noté que algo fallaba en la parte delantera izquierda. Normalmente contamos con el TPMS [sistema de alerta de presión de los neumáticos], pero resultó que estaba detectando la rueda de repuesto precisamente en esa curva. No recibimos ninguna advertencia y entonces surgió un poco de duda, pero claramente se trataba de nuevo de un pinchazo y no tengo ni idea de dónde", afirmó Evans.

"Ahora mismo me parece un poco injusto. Otros también han sufrido pinchazos, pero en un lugar afortunado, a solo un kilómetro del final de la segunda etapa, por lo que la pérdida de tiempo fue mínima. Así son las cosas. Hoy todo iba bastante bien, pero a veces las cosas no salen como uno quiere.

"No hay ningún lado positivo, desde luego que no. Pero creo que hasta hoy la actuación había sido decente, era una conducción sólida y estábamos haciendo todo lo que teníamos que hacer. Las sensaciones en el coche eran buenas, pero sufrir un pinchazo así sin previo aviso es muy frustrante".

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

La lucha por el título del WRC parece que se convertirá en un duelo a tres bandas después de que Oliver Solberg se metiera de lleno en la pugna al hacerse con la victoria en Chile. Los 34 puntos conseguidos han situado al sueco a solo 21 puntos de Evans a falta de dos pruebas.

"Ha sido una gran actuación de Oliver; han tenido un fin de semana realmente sólido y también están muy metidos en la lucha, pero nosotros seguimos en una posición aceptable y seguiremos luchando", añadió Evans.

Evans también elogió a Toyota después de que el equipo se asegurara su décimo título de constructores, igualando así el récord.

"Creo que es una recompensa enorme para todos los que trabajan para proporcionarnos estos magníficos coches, y creo que demuestra la fortaleza del equipo el hecho de que hayamos conseguido hacerlo con dos pruebas de antelación. Muchísimas gracias a todos los miembros del equipo", añadió.