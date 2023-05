Debido al mal tiempo que azota la región italiana de Emilia-Romagna, el Gran Premio de Imola se canceló el miércoles ante las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en la zona. También hubo problemas en el Autodromo Internationale Enzo e Dino Ferrari.

Por ejemplo, el paddock de las categorías de apoyo y el recinto de televisión se inundaron y los preparativos del evento tuvieron que interrumpirse el martes, a lo que siguió la petición de no acudir al circuito tampoco el miércoles.

El miércoles por la tarde llegó el anuncio de que el Gran Premio no se celebraría. En un comunicado, la F1 informó de que no era posible celebrar el evento de forma segura y que no sería bueno sobrecargar aún más a las autoridades locales y a los servicios de rescate, que actualmente tienen las manos ocupadas con la situación de emergencia.

Desde la cancelación del Gran Premio de Emilia-Romagna, las voces en las redes sociales han estado pidiendo una carrera virtual el próximo fin de semana en la que puedan competir los pilotos de F1. Team Redline, la formación de sim racing de Max Verstappen, echó leña al fuego el jueves con un tuit que contenía símbolos de la bandera italiana, un mando de juego y un par de ojos, y acompañaba el texto: "Estén atentos".

Max Verstappen, Felix Rosenqvist, Maximilian Benecke, Atze Kerkhof, Team Redline Photo by: Team Redline

El jueves por la noche, el equipo Redline anunció que Real Racers Never Quit, una competición de sim racing que vio la luz hace tres años durante la pandemia, volverá este fin de semana con el apoyo de Verstappen.com Racing y Red Bull. "You ask, we spin": Real Racers Never Quit hará su esperado regreso el próximo domingo. Estad atentos a este sitio para conocer la alineación...", dijo el equipo Redline en Twitter.

El viernes por la tarde se anunciaron los primeros participantes de Real Racers Never Quit by Verstappen.com Racing, como se denomina oficialmente el evento. Entre ellos se encontraban los pilotos del Team Redline Atze Kerkhof, Jeffrey Rietveld, Kevin Siggy, Enzo Bonito, Gianni Vecchio, Luke Bennett, Chris Lulham, Josh Thompson y Diogo Pinto.

Más tarde, también se confirmó oficialmente la participación de Max Verstappen. El piloto de Red Bull Racing se coronó campeón de Real Racers Never Quit en 2020 durante la pandemia de la corona. El piloto de Fórmula 2 Richard Verschoor también aparecerá en la salida de la carrera virtual del domingo. Más adelante se darán a conocer más detalles sobre el evento, incluido el circuito en el que se correrá y el coche.

Real Racers Never Quit comienza el domingo a las 15:30 y se retransmitirá en directo a través del canal de Twitch de Team Redline.