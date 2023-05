Horner revela cómo funciona Drive to Survive en la F1

La Fórmula 1 ha disfrutado de un impresionante crecimiento en los últimos años desde la creación de Drive to Survive, construyendo toda una nueva base de aficionados que se sintieron atraídos por cómo la serie de Netflix muestra el detrás de escena de la máxima categoría.

Drive to Survive ha permitido a los fans conocer las personalidades de los grandes protagonistas de la Fórmula 1 gracias a su acceso a lugares donde antes no llegaban las cámaras.

Al respecto, Horner reveló en una entrevista con The Financial Times cómo es la relación entre la producción de la serie y los equipos sobre lo que aparece en los episodios de Drive to Survive.

"Lo que tienes que recordar es que es un programa de televisión. Captan horas y horas de contenido", comenzó Horner cuando fue preguntado sobre lo que se ve.

"El problema es que te ponen un micrófono al principio del día y hay tantas cámaras en la F1 que no sabes cuál es de Netflix y cuál es de otro lado o lo que sea, y te olvidas de que están ahí. Luego llegas al final de la temporada y tienden a enviarte los clips tuyos y de tu equipo. No te muestran en contexto con los otros. Y luego piensas: '¿De verdad he dicho eso? ¿De verdad insulté a esa persona?' En ese momento decimos: 'no puedes usar eso, se ve una parte del coche'".

"¡Es el único pase libre que tenemos! Si hay algo de propiedad intelectual técnica que no queremos que se vea. Si caminas con un alerón delantero, sabés que estás bien", bromeó.

El jefe de Red Bull fue preguntado si los nuevos fans que llegaron a la F1 a través de Drive to Survive aún seguirían el campeonato si se termina la serie de Netflix.

"Creo que con la audiencia que hemos atraído, probablemente no. Ahora somos las Kardashians sobre ruedas, básicamente", dijo Horner.

"Estás esperando a que Gunther Steiner pierda los estribos o que mi amigo Toto (Wolff) y yo tengamos un poco de pelea. Pero creo dejó ver un poco más las personalidades de los pilotos y poner rostros y personajes y no es solamente sobre la parte delantera de la parrilla, sino también lo que sucede más abajo en el orden, por lo que ellos están peleando".

"Creo que lo que ha hecho es abrir todo. Si solo observas un gran premio, recibes el entretenimiento de esa carrera, pero no tienes ese detrás de escena sobre lo que está sucediendo, y creo que esa es la dinámica que ha cambiado", aseguró.

Por último, Horner no cree que la llegada de las cámaras de Drive to Survive al paddock de la F1 hayan cambiado la manera en que se comportan los protagonistas del campeonato.

"Gunther Steiner siempre fue así. Creo que la gente era así, solo que no se veía. Ahora puedes ver las dinámicas en los equipos con los pilotos, los jefes de equipos, los ingenieros, las rivalidades. Eso siempre estuvo ahí. Cuando yo comencé en la F1, estaban Bernie Ecclestone y Max Mosley manejando la categoría. Estaba Ron Dennis dirigiendo McLaren, Flavio Briatore en Renault, Jean Todt en Ferrari. Dios, de haber habido una cámara de Netflix en esos tiempos... Siempre ha sido así", finalizó.

