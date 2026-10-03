2026 Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia
F1 EN VIVO: la carrera del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Bahréin de la F1 2026 en Malasia con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el circuito de Sepang.
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Resumen
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Colapinto dice en ESPN que le gustaría que lloviera por tener más opciones en carrera, aunque "no tiene pinta que vaya a llover". También destaca la estrategia como punto clave, elegir bine qué hacer, nadie usó la dura, tiene muchos compuestos, hay incertidumbre. Espera largar e ir viendo qué pasa. Sobre el calor y transpirar, dice en tono de broma: "arriba del auto no hay oxígeno, boludo"
¿Lloverá hoy por fin durante la carrera? De momento hay llovizna que no llega ni a afectar al asfalto
¿Sepang, la primera carrera bajo la lluvia de 2026? Según Pirelli, sería "el circuito perfecto"
Los pilotos, los equipos y Pirelli consideran que el Gran Premio de Bahréin, que se celebra en Sepang, es la ocasión perfecta para la primera carrera bajo la lluvia de la temporada.
Está lloviznando ahora mismo en Malasia
Leclerc admite una configuración "agresiva" que le da confianza para el domingo en Bahréin
Se nota un ligero tono de pesar en las palabras de Charles Leclerc tras la clasificación, ya que el 4.º puesto en la parrilla, conseguido gracias a las sanciones a Hadjar, supone tener que afrontar una carrera más difícil. En la clasificación pagó el sobrecalentamiento de los neumáticos al optar por una configuración más agresiva.
Las posibles estrategias para esta carrera, la marcada rugosidad del trazado y la pérdida de agarre obligarán a los equipos a gestionar ventanas de parada clave desde la vuelta 12
La estrategia para el GP de Bahréin 2026: ¿Verstappen y Leclerc intentarán tres paradas?
La rugosidad del asfalto de Sepang y el desgaste de los neumáticos llevarán a muchos pilotos a optar por dos paradas en boxes. Algunos, en cambio, podrían arriesgarse incluso a hacer cuatro stints con tres paradas en boxes. Analicemos las posibles estrategias para el Gran Premio de Bahréin en Malasia.
En MotoGP hicieron esta divertida carrera de karting
Así queda el orden de salida definitivo para este GP
La parrilla de salida para el GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia
Esta es la parrilla de salida para el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en Malasia que se disputa en el circuito de Sepang
Ya los pilotos han ido llegando al circuito
¡Buenos días, madrugadas o noches a todos! Estamos ya listos para el regreso de la F1 a una carrera en Malasia, aunque se empeñen en decirle GP Bahréin
Por: Gaby Manzo