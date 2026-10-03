F1 EN VIVO: la carrera del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Colapinto dice en ESPN que le gustaría que lloviera por tener más opciones en carrera, aunque "no tiene pinta que vaya a llover". También destaca la estrategia como punto clave, elegir bine qué hacer, nadie usó la dura, tiene muchos compuestos, hay incertidumbre. Espera largar e ir viendo qué pasa. Sobre el calor y transpirar, dice en tono de broma: "arriba del auto no hay oxígeno, boludo"