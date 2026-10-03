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GP de Bahrein en Malasia

2026 Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Bahrain
1 oct 2026 al 4 oct 2026
Sepang International Circuit, MY

F1 EN VIVO: la carrera del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

Colapinto dice en ESPN que le gustaría que lloviera por tener más opciones en carrera, aunque "no tiene pinta que vaya a llover". También destaca la estrategia como punto clave, elegir bine qué hacer, nadie usó la dura, tiene muchos compuestos, hay incertidumbre. Espera largar e ir viendo qué pasa. Sobre el calor y transpirar, dice en tono de broma: "arriba del auto no hay oxígeno, boludo"

 

Formula 1

La primera fila de Verstappen y Hamilton en Sepang genera gran expectativa entre los fans de la F1

Max Verstappen saldrá desde la pole position en el Gran Premio de Bahréin 2026 en Malasia junto a Lewis Hamilton en la primera fila.

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Formula 1

Por qué la actualización de Mercedes para el GP de Bahréin sigue siendo una "gran incógnita"

El equipo líder del campeonato, desconcertado por "cosas que no hemos visto en todo el año" tras aplicar un importante paquete de actualizaciones en Malasia.

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¿Lloverá hoy por fin durante la carrera? De momento hay llovizna que no llega ni a afectar al asfalto

Formula 1

¿Sepang, la primera carrera bajo la lluvia de 2026? Según Pirelli, sería "el circuito perfecto"

Los pilotos, los equipos y Pirelli consideran que el Gran Premio de Bahréin, que se celebra en Sepang, es la ocasión perfecta para la primera carrera bajo la lluvia de la temporada.

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Formula 1

Alpine aclara por qué Colapinto no le dio rebufo a Gasly en Malasia

Mientras los pilotos de Racing Bulls trabajaron juntos en la clasificación del GP de Bahréin en Malasia, los de Alpine afrontaron la sesión por separado.

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Está lloviznando ahora mismo en Malasia

 

 

 

Formula 1

Leclerc admite una configuración "agresiva" que le da confianza para el domingo en Bahréin

Se nota un ligero tono de pesar en las palabras de Charles Leclerc tras la clasificación, ya que el 4.º puesto en la parrilla, conseguido gracias a las sanciones a Hadjar, supone tener que afrontar una carrera más difícil. En la clasificación pagó el sobrecalentamiento de los neumáticos al optar por una configuración más agresiva.

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Las posibles estrategias para esta carrera, la marcada rugosidad del trazado y la pérdida de agarre obligarán a los equipos a gestionar ventanas de parada clave desde la vuelta 12

Formula 1

La estrategia para el GP de Bahréin 2026: ¿Verstappen y Leclerc intentarán tres paradas?

La rugosidad del asfalto de Sepang y el desgaste de los neumáticos llevarán a muchos pilotos a optar por dos paradas en boxes. Algunos, en cambio, podrían arriesgarse incluso a hacer cuatro stints con tres paradas en boxes. Analicemos las posibles estrategias para el Gran Premio de Bahréin en Malasia.

La estrategia para el GP de Bahréin 2026: ¿Verstappen y Leclerc intentarán tres paradas?

 

Formula 1

Así queda el mano a mano entre compañeros en la F1 2026 tras la clasificación para el GP de Bahréin en Malasia

Así están las cosas en los duelos entre compañeros de equipo de 2026 tras la clasificación del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en Malasia

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En MotoGP hicieron esta divertida carrera de karting 

 

 

Así queda el orden de salida definitivo para este GP

Formula 1

La parrilla de salida para el GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Esta es la parrilla de salida para el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en Malasia que se disputa en el circuito de Sepang

La parrilla de salida para el GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Ya los pilotos han ido llegando al circuito 

 

¡Buenos días, madrugadas o noches a todos! Estamos ya listos para el regreso de la F1 a una carrera en Malasia, aunque se empeñen en decirle GP Bahréin 

Por: Gaby Manzo

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