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GP de Bélgica

2026 Fórmula 1 GP de Bélgica

Belgium
16 jul 2026 al 19 jul 2026
Spa-Francorchamps, BE

F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Bélgica de F1 2026

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

¡Todo listo para el inicio de la clasificación!

Recuerden que Lando Norris e Isack Hadjar se enfrentan a sanciones en la parrilla de salida por haber utilizado nuevos componentes del motor este fin de semana 

Formula 1

Lando Norris tiene una penalización en la parrilla de salida para el GP de Bélgica

Lando Norris será penalizado en la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica 2026 de F1.

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En poco más de 20 minutos arranca la clasificación en Spa

 

 

 

 

 

 

¡¡Se va el SC y Durksen tiene que defenderse durante una vuelta para lograr la victoria!! 

 

Se neutraliza la carrera con SC tras un enorme trompo de Bennett que llegó a girar hasta 4 veces

 

 

 

Formula 1

Ferrari paga la falta de potencia y limita las opciones de cara a la clasificación en Bélgica

Ferrari cerró la jornada del viernes con una diferencia de ocho décimas respecto al mejor tiempo de Antonelli y a unas décimas también de McLaren y Red Bull. En un circuito en el que la gestión de la energía es tan importante, el déficit del motor se hace notar y, a su vez, repercute en otros aspectos.

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Formula 1

Steiner emite un veredicto contundente sobre las próximas mejoras de Aston Martin en F1

Guenther Steiner cree que Aston Martin necesitará un milagro para que las mejoras introducidas en el Gran Premio de Hungría le permitan superar a Williams.

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Así acaba de ser la salida de la F2 en su versión sprint 

 

 

Formula 1

Por qué el futuro de Verstappen refleja una decisión de poder que no es sencilla para él

Cada verano, el futuro de Max vuelve a ser el centro de atención del mercado. Pero esta vez el verdadero tema es otro: el papel cada vez más destacado que ha adquirido dentro de Red Bull hace inevitable que asuma responsabilidades acordes con su importancia.

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Formula 1

Por qué Cadillac abandonó su diseño de decoración de carrocería dividido de la F1

Cadillac abandonó discretamente su diseño de decoración dividida durante la parte europea de la temporada de Fórmula 1 de 2026.

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Lo siguiente en el menú, la clasificación: 

Formula 1

F1 GP Bélgica 2026: A qué hora y cómo ver la clasificación de Colapinto y Checo Pérez

Descubre cómo seguir la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica desde el trazado de Spa-Francorchamps.

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Esto es lo que pasaba con Hamilton 

 

 

Formula 1

Antonelli se mantiene arriba en la FP3 de Bélgica, Colapinto es 13° y Checo Pérez 20°

Kimi Antonelli volvió a dominar la tercera práctica libre del GP de Bélgica, seguido por Lando Norris y Max Verstappen. Franco Colapinto fue 13°, mientras que Checo Pérez finalizó 20°.

Antonelli se mantiene arriba en la FP3 de Bélgica, Colapinto es 13° y Checo Pérez 20°

¡¡Bandera amarilla!! Hamilton se va en el mismo lugar de Gasly e impacta con su Ferrari 

 

Se termina la sesión

Colapinto sube al 13° con gomas blandas

Antonelli sale a dar otra vuelta de empuje, pero la aborta inmediatamente diciendo: "No conseguí meter la marcha"

Russell finalmente mejora y se pone 4°, a +0.367 de Antonelli

Colapinto se queja del despliegue, "es terrible"

Hadjar abandonó una vuelta rápida, indicando que "todo está demasiado frío"; esto se refiere tanto a la temperatura de los frenos como a la de los neumáticos

 