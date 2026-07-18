2026 Fórmula 1 GP de Bélgica
F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Bélgica de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la clasificación del Gran Premio de Bélgica de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en Spa-Francorchamps.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
¡Todo listo para el inicio de la clasificación!
Recuerden que Lando Norris e Isack Hadjar se enfrentan a sanciones en la parrilla de salida por haber utilizado nuevos componentes del motor este fin de semana
Lando Norris tiene una penalización en la parrilla de salida para el GP de Bélgica
Lando Norris será penalizado en la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica 2026 de F1.
En poco más de 20 minutos arranca la clasificación en Spa
¡¡Se va el SC y Durksen tiene que defenderse durante una vuelta para lograr la victoria!!
Se neutraliza la carrera con SC tras un enorme trompo de Bennett que llegó a girar hasta 4 veces
Ferrari paga la falta de potencia y limita las opciones de cara a la clasificación en Bélgica
Ferrari cerró la jornada del viernes con una diferencia de ocho décimas respecto al mejor tiempo de Antonelli y a unas décimas también de McLaren y Red Bull. En un circuito en el que la gestión de la energía es tan importante, el déficit del motor se hace notar y, a su vez, repercute en otros aspectos.
Así acaba de ser la salida de la F2 en su versión sprint
Por qué el futuro de Verstappen refleja una decisión de poder que no es sencilla para él
Cada verano, el futuro de Max vuelve a ser el centro de atención del mercado. Pero esta vez el verdadero tema es otro: el papel cada vez más destacado que ha adquirido dentro de Red Bull hace inevitable que asuma responsabilidades acordes con su importancia.
Lo siguiente en el menú, la clasificación:
F1 GP Bélgica 2026: A qué hora y cómo ver la clasificación de Colapinto y Checo Pérez
Descubre cómo seguir la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica desde el trazado de Spa-Francorchamps.
Esto es lo que pasaba con Hamilton
¡¡Bandera amarilla!! Hamilton se va en el mismo lugar de Gasly e impacta con su Ferrari
Se termina la sesión
Colapinto sube al 13° con gomas blandas
Antonelli sale a dar otra vuelta de empuje, pero la aborta inmediatamente diciendo: "No conseguí meter la marcha"
Russell finalmente mejora y se pone 4°, a +0.367 de Antonelli
Colapinto se queja del despliegue, "es terrible"
Hadjar abandonó una vuelta rápida, indicando que "todo está demasiado frío"; esto se refiere tanto a la temperatura de los frenos como a la de los neumáticos