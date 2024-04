Después de reflexionar sobre sus opciones de futuro, Alonso firmó un acuerdo plurianual con Aston Martin, que incluirá su permanencia en la F1 durante al menos las temporadas 2025 y 2026.

Dependiendo de si Alonso quiere continuar o no, ese acuerdo de F1 puede ampliarse o convertirse en un papel con la marca fuera del cockpit en lo que el español llamó un "proyecto de por vida".

Alonso cumplirá 45 años durante la temporada 2026 y, aunque el bicampeón del mundo no ve signos de que vaya a bajar el ritmo en un futuro próximo, dice que será honesto si siente que está perdiendo algo de su velocidad.

"Es cierto, tendré 45 años o más y seguiré compitiendo", afirma. "Si un día siento que no estoy motivado, que no estoy en buena forma o que no soy rápido... creo que tengo una relación muy honesta con Aston".

"Seré el primero en levantar la mano y decir: 'Sabes, quizás he perdido aquí o allá' y encontraremos soluciones".

"Pero no creo que eso ocurra en los próximos años. Como dije en Japón, probablemente una de mis mejores carreras haya sido hace sólo cinco días, así que me siento bien. No veo ningún problema".

"Y Lewis (Hamilton) cumplirá 40 años el año que viene, en enero, así que al menos no seré el único piloto de más de 40 del que se hablará".

Alonso, que dijo que retirarse de la competición a finales de 2024 nunca fue una opción, explicó que utilizó el agitado inicio de temporada para cuestionarse si quería o no continuar con su compromiso total con el implacable calendario de la F1, con 24 carreras y actividades fuera de la pista.

Después del Gran Premio de Australia, el bicampeón tomó la decisión de buscar una prórroga con Aston Martin, ya que sentía que su amor por la F1 superaba su recelo ante el exigente estilo de vida de la serie.

"Obviamente, la Fórmula 1 te quita todo el tiempo y toda la energía, tienes que renunciar básicamente a todo en la vida para seguir compitiendo", explica.

"Necesitaba unas cuantas carreras o unas cuantas semanas para pensar por mí mismo si estaba preparado para comprometerme durante más años".

"No era un factor relacionado con las carreras, sino más bien con los viajes, para ser sincero. Viendo el calendario, tenía un poco de miedo de que se me hiciera pesado".

"Están todos los compromisos de pretemporada, con las sesiones de fotos, los videos, la presentación del coche. Todo este tipo de cosas son muy exigentes para los pilotos, y para mí particularmente en esta parte de mi carrera".

"Así que me dije: 'déjame pasar por ese duro período a principios de año y ese duro período de viajes, zonas horarias, aviones grandes y este tipo de cosas".

Y concluyó: "Sentí que me gusta demasiado conducir, que no puedo parar en este momento. Y creo que los sacrificios que hay que hacer son menores que la alegría de conducir y la pasión que siento por la conducción".

"Respiro Fórmula 1, vivo Fórmula 1, me entreno para estar en forma para conducir coches de Fórmula 1, como para estar en forma para conducir coches de Fórmula 1".

"Y no llegó el momento en que sentí que necesitaba cambiar el estilo de vida. Mi estilo de vida es genial".

"Me encanta lo que hago, así que no seré feliz sentado en casa viendo carreras de Fórmula 1 porque en este momento todavía siento que debería estar allí".