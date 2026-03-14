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Noticias
Fórmula 1 GP de China

Alpine aparece como la cuarta fuerza de la F1 en el GP de China

De nuevo séptimo en la parrilla de salida en China, a tres décimas de los dos McLaren, Pierre Gasly espera que Alpine pueda acercarse a los MCL40 en carrera. Considerándose como la cuarta fuerza este fin de semana en Shanghái, el francés estima, sin embargo, que las dificultades que atraviesa Red Bull no durarán.

Téha Courbon Oleg Karpov
Editado:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly se destacó nuevamente en la clasificación, metiéndose otra vez en el top 10 y asegurándose el séptimo lugar en la parrilla de salida de la carrera principal del Gran Premio de China.

El francés disfruta lógicamente este resultado, especialmente después de una carrera sprint complicada. Aunque logró defender su posición en las primeras vueltas, e incluso fue sexto por momentos, el piloto retrocedió en el pelotón hacia el final de la carrera, sobre todo debido a unos neumáticos muy degradados.

Con esas lecciones en mente, Alpine y Gasly realizaron varios ajustes en el monoplaza antes de la clasificación, con configuraciones más orientadas hacia la carrera. Sin embargo, estos cambios no impidieron que el piloto lograra una nueva actuación sólida.

"Hicimos algunos cambios, especialmente pensando en la carrera, agregando un poco más de carga en la parte delantera del auto, y espero que eso pueda ayudarnos mañana", explicó Gasly. "Ayer la clasificación fue buena, pero la carrera sprint de esta mañana fue más decepcionante y perdimos los neumáticos bastante rápido. Así que espero que los ajustes que hicimos puedan ponernos en una mejor posición."

Gasly se anima a apuntar a McLaren

Pierre Gasly (Alpine)

Pierre Gasly (Alpine)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lo más destacado de la actuación de Pierre Gasly este sábado en China es probablemente el hecho de que superó a los dos Red Bull. Es cierto que los RB22 están atravesando actualmente dificultades, pero sigue siendo una actuación notable. El francés también terminó a solo tres décimas del McLaren de Lando Norris, sexto en la parrilla.

Constatar que Alpine puede posicionarse actualmente como la cuarta fuerza de la parrilla es necesariamente alentador para el equipo, hasta el punto de dejar entrever una posible lucha con rivales que parecían fuera de alcance hace apenas unos días.

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"Creo que es alentador para todo el equipo ver que, en algunas sesiones, podemos ser el cuarto auto más rápido", declaró Gasly. "Obviamente, está muy apretado detrás, y la diferencia con los que están delante de nosotros…"

"Hoy había tres décimas con McLaren. Así que tampoco están a kilómetros. Simplemente debemos concentrarnos en nuestro trabajo, seguir aportando rendimiento y, con suerte, acercarnos progresivamente al grupo que está delante."

Una ventaja que no va a durar

Pierre Gasly (Alpine)

Pierre Gasly (Alpine)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pierre Gasly mantiene, sin embargo, los pies en la tierra. Aunque Alpine se encuentra actualmente por delante de Red Bull, el francés considera que esta jerarquía no debería durar demasiado tiempo.

"Al mirar a Red Bull, estoy un poco sorprendido por su ritmo, porque en Melbourne estaban en la segunda fila y realmente podían luchar con McLaren", explicó. "Todavía no creemos estar a ese nivel, así que pienso que simplemente han retrocedido un poco este fin de semana."

"De nuestro lado, hemos dado un paso adelante. En general estoy bastante satisfecho con lo que he visto este fin de semana: tenemos el potencial para estar en ese grupo. Pero, una vez más, las cosas van a evolucionar muy rápido esta temporada, y es importante para nosotros avanzar rápidamente, y más rápido que los demás, para mantenernos en el buen tren durante el resto del año."

Fotos del Gran Premio de China de F1 - Sábado

Max Verstappen, Red Bull Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lando Norris, McLaren

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Lewis Hamilton, Ferrari

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George Russell, Mercedes

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Franco Colapinto, esqui alpino

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Franco Colapinto, esqui alpino

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Oscar Piastri, McLaren

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George Russell, Mercedes

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Accidente de Gabriel Bortoleto, del equipo Audi F1

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Oscar Piastri, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari

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Accidente de Gabriel Bortoleto, del equipo Audi F1

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Lando Norris, McLaren

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

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Franco Colapinto, esqui alpino

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Oscar Piastri, McLaren

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Oscar Piastri, McLaren

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Oscar Piastri, McLaren

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Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

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Lando Norris, McLaren

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George Russell, Mercedes

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Pierre Gasly, Alpine

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Oscar Piastri, McLaren

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Oscar Piastri, McLaren

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George Russell, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

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Lewis Hamilton, en un Ferrari junto a su madre, Carmen Lockhar

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