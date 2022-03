Andretti sorprendido por negatividad de equipos por su entrada a F1

Cargar reproductor de audio

El expiloto estadounidense Michael Andretti ha presentado una solicitud a la FIA para unirse a la parrilla de la F1 a partir de 2024, y espera obtener una respuesta antes del mes que viene para poder empezar los preparativos.

Pero mientras que algunos equipos actuales de la F1 creen que la presencia de Andretti en los grandes premios sería enormemente positiva, otros son más escépticos.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, y el jefe de Red Bull, Christian Horner, han dejado claro que Andretti tendría que demostrar los beneficios que traería a la Fórmula 1 si es que quiere ser bienvenido.

"Andretti es un nombre, eso es seguro", dijo Wolff durante los entrenamientos de pretemporada en Barcelona (España). "Y el mercado americano es importante. Pero todo equipo que se incorpore tiene que ser acumulativo, es decir, tiene que ofrecer un valor añadido”.

"Y no es sólo pagando 200 millones de dólares de entrada, sino que tiene que demostrar, en mi opinión, lo que puede hacer por los otros equipos, por la F1 y por la FIA. Sólo entonces el deporte crecerá".

En respuesta a los comentarios realizados sobre su solicitud para conseguir una entrada en la parrilla, Andretti dijo a Motorsport.com que estaba sorprendido por la postura que algunos habían mostrado.

"Lo estaba, realmente lo estaba", dijo. "Pensaba que sería una obviedad el hecho de terminar y simplemente ir. Pero obviamente nada es así en la Fórmula 1".

Añadió: "Hemos presentado una inscripción, y sólo necesitamos la aprobación. Esperemos que la gente entienda que no nos estamos diluyendo. Eso es lo que dice Toto, que nos estamos diluyendo. No, no lo estamos haciendo”.

"En primer lugar, estamos trayendo 200 millones de dólares, y en segundo lugar creemos que vamos a añadir más de 100 millones de dólares a la parrilla solo aquí en los Estados Unidos con todo lo que sucede al tener un equipo estadounidense y un piloto estadounidense".

Michael Andretti, Chief Executive Officer & Chairman of Andretti Autosport Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Andretti ha optado por solicitar una nueva inscripción en la parrilla después de que las conversaciones con Alfa Romeo para adquirir el equipo Sauber fracasaran a última hora el año pasado.

Reflexionando sobre lo ocurrido, Andretti dijo que la situación era difícil de aceptar.

"Fue una broma", dijo. "Estábamos allí. Estaba hecho. Teníamos un día fijado para firmarlo y, literalmente, dos días antes, cambiaron las condiciones".

"Básicamente querían seguir manteniendo el control. Yo dije: 'No, no pueden mantener el control'. Querían derechos de veto sobre todo. Fue horrible".

"Perdimos mucho tiempo. Si no hubiéramos hecho eso, habríamos estado mucho más adelantados en todo lo demás".

Andretti también ha sondeado a Gene Haas para comprar su equipo de F1, pero hasta ahora no ha tenido éxito en sus propuestas.

"Gene Haas no vendería", añadió Andretti. "Se lo he pedido cinco o seis veces".