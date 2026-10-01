El Gran Premio de Azerbaiyán de Kimi Antonelli comenzó de la peor manera posible, ya que unos problemas técnicos le dificultaron los entrenamientos y un accidente en la Q1 le obligó a salir en la 16.ª posición de la parrilla. En declaraciones previas al Gran Premio de Baréin de este fin de semana, el joven líder del campeonato reveló la difícil decisión que le permitió salvar lo que fue un fin de semana muy complicado en un circuito urbano en el que es difícil adelantar.

Mientras que un piloto menos maduro habría pasado la carrera pilotando a fondo en un intento por abrirse paso entre el pelotón, el italiano hizo un esfuerzo consciente por levantar el pie del acelerador, proteger el coche y dejar que el pelotón se acercara a él. Tras 51 vueltas, terminó en un sorprendente quinto puesto.

Por qué decidió conducir "por debajo del límite"

"En primer lugar, la verdad es que no me gustó mucho conducir por debajo del límite", admitió. "Me sentí un poco lento, pero creo que la lección que aprendí es que a veces hay que aceptar este tipo de situaciones. Hay que aceptar conformarse con un resultado que ni siquiera esperabas o que no querías, ya sabes, conformarte con un quinto puesto antes.

"Y además creo que, durante la carrera, aprendí aún más sobre mí mismo, creo. Cómo reacciono ante ciertas cosas. Y créeme, fue muy difícil tomar esa decisión tras el inicio de la carrera: simplemente mantenerme atrás y, por así decirlo... aceptarlo; no diría que fue fácil, pero sí asumir el menor riesgo posible, porque me he acostumbrado toda la temporada a ir a por todas. A darlo todo".

Sin embargo, conducir en la "ciudad del viento" exigía un tipo de estrategia diferente. Una que no le permitía aprovechar al máximo el potente tren de potencia del Mercedes ni su ventaja en las rectas.

"Aunque en Bakú fue la primera vez que realmente tuve que decirme a mí mismo: “Mira, simplemente asume el menor riesgo posible, aprovecha los errores de los demás y lleva el coche a meta”, porque, al fin y al cabo, fue un fin de semana tan caótico en el que todo salió mal desde la FP1 —perdí 45 minutos en la FP1, 35 en la FP2 y sufrí un accidente en la clasificación— que todo iba tan mal que lo único que necesitaba era terminar la carrera con un resultado decente para pasar página y centrarme en la siguiente".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

En declaraciones a Sky Sports F1 tras la carrera, Antonelli bromeó diciendo que "hoy he pilotado un poco como mi abuela, simplemente en modo de conservación del coche".

Se benefició enormemente de una carrera limpia, al menos por su parte.

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Sin mella en la temporada

Aunque su compañero de equipo, George Russell, ganó la carrera desde la pole con el primer «grand slam» de su carrera, sigue teniendo 66 puntos de ventaja sobre el británico, una diferencia equivalente a más de dos victorias. Se trata de un colchón de ventaja considerable.

¿Y volverá a conducir "al estilo de la abuela"?

"Se ha vuelto a Italia", bromeó. "Le reservé un vuelo. Se ha ido a casa".