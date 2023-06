Aston Martin F1 revela grandes cambios en su coche para Canadá

El equipo ha sido hasta ahora bastante conservador con sus desarrollos del AMR23, mientras que muchos de sus principales rivales han introducido cambios importantes en sus monoplazas de 2023.

Pero apenas quince días después de que Fernando Alonso instara al equipo a acelerar su progreso en un intento por no perder terreno en la lucha por ser el principal rival de Red Bull Racing, Aston Martin ha realizado algunos cambios bastante importantes en su coche.

Las revisiones incluyen unos sidepods mucho más agresivos, con un canal más profundo y ancho a lo largo de la parte superior que marca un cambio significativo respecto al concepto que ha utilizado desde el inicio de la temporada.

Aston Martin había seguido el ejemplo de Alpine y había instalado lo que se conoce como un canal de "tobogán" en la parte superior de los sidepods para ayudar a canalizar el aire por encima de la carrocería y hacia el suelo del coche.

El equipo también ha modificado el suelo, que complementará los cambios en los sidepods en un intento de aumentar el rendimiento.

Pero mientras que el equipo espera que los cambios puedan dar un paso adelante para aumentar sus posibilidades en Montreal, el propio Alonso ha restado importancia a la posibilidad de que el fin de semana le ofrezca una mejora espectacular de sus posibilidades de victoria.

El Aston Martin AMR23 en Montreal. Photo by: Giorgio Piola

Cuando se le preguntó si Canadá era la mejor oportunidad de triunfo para el equipo en lo que va de temporada, después de no haber sido muy optimista al respecto tras el GP de Espa.a, Alonso dijo: "No, no lo creo. Creo que no".

"Creo que fue más la reacción después de Barcelona, sabiendo que probablemente fue algo puntual, que no fuimos competitivos, que estar en Canadá".

"Creo que estaremos, con suerte, en una posición muy competitiva durante todo el año, y quizás sólo en Barcelona hayamos estado un poco fuera de ritmo. Así que esa es la esperanza".

"Pero no creo que apuntar a un fin de semana, aquí en Canadá o en cualquier otro, que tenga la mayor oportunidad de ganar".

"Probablemente Mónaco fue, para ser honesto, en nuestro calendario, nuestra mejor oportunidad y estuvimos muy cerca: sólo 40 o 50 milisegundos de la pole position, y luego en la carrera, obviamente, la oportunidad con el clima que vino al final. Así que, a ver cuándo tenemos otra oportunidad".

El Aston Martin AMR23 en Montreal. Photo by: Giorgio Piola

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!