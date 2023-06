Leclerc: tarde o temprano correré las 24 Horas de Le Mans

En vísperas del fin de semana del Gran Premio de Canadá, la agenda de Charles Leclerc está llena de interrogantes. Los análisis realizados en Maranello tras el Gran Premio de España no han identificado las causas de los problemas que hicieron cuesta arriba el fin de semana de Montmelò, empezando por la calificación.

"Es la primera vez en mi carrera que me ocurre una situación así", explicó Leclerc. "Los análisis han revelado lo que había dicho inmediatamente después de la calificación, se ve claramente en los datos que he perdido entre seis y siete décimas en todas las curvas de izquierdas. Pero no hemos encontrado ninguna razón técnica que explique este problema, así que no puedo decir mucho más."

"Obviamente, el equipo no está satisfecho con el rendimiento que estamos mostrando en pista", continuó Charles, "estamos muy lejos de las expectativas de principio de temporada".

Ferrari SF-23, detalle del freno y el alerón delantero Foto de: Giorgio Piola

Ferrari confirmó en Canadá el mismo paquete técnico llevado a España con el objetivo de aclarar lo que no funcionó en Montmelò.

"No espero milagros", reiteró Leclerc, "pero tenemos que intentar maximizar y entender mejor este paquete, cómo configurar el coche para extraer el máximo posible de él, porque en España salimos por la ventana y perdimos mucho rendimiento. Estoy bastante seguro de que estaremos en una posición mejor este fin de semana, pero no debemos esperar un gran paso adelante, en esta pista esperamos un Aston Martin muy fuerte de nuevo y luego, por supuesto, está Red Bull. Por otro lado, no sabemos qué esperar de Mercedes".

Leclerc y sus ilusiones de correr Le Mans

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Alexander Trienitz

"Fue mi primera vez en las 24 Horas", dijo Charles quien estuvo presente en el circuito de La Sarthe el pasado fin de semana, "y algún día me gustaría participar, no sé cuándo, pero lo haré. Fue un espectáculo increíble, obviamente gracias a la fantástica victoria de Ferrari, pero todo el evento es una locura".

"No recuerdo la última vez que había visto una carrera en directo como espectador, nunca había visto tanta gente en un circuito, estaba muy, muy sorprendido. Algún día correré allí, pero no será fácil compaginarlo con el compromiso de la Fórmula 1 teniendo en cuenta el número de carreras que tenemos en el calendario, pero tarde o temprano correré allí".