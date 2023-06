Checo Pérez recibe de Fittipaldi el mismo consejo que le dio a Senna

Sergio Pérez se encuentra ante un momento crucial en la temporada 2023 después de dos fines de semana difíciles en Mónaco y España, donde diferentes errores lo alejaron de Max Verstappen en la pelea por el campeonato de pilotos tras un arranque parejo entre los dos pilotos de Red Bull Racing.

El piloto mexicano llega al Gran Premio de Canadá de este fin de semana a 53 puntos del neerlandés y con la necesidad de regresar a los primeros puestos después de haber quedado fuera de los puntos en Montecarlo y de haber sido cuarto en Barcelona.

El propio Pérez declaró el jueves en Montreal que apunta a "reiniciarse" para regresar a su forma competitiva de principios de año, sabedor de que ya no puede cometer errores al volante del Red Bull RB19.

Emerson Fittipaldi, bicampeón mundial de F1, examinó la situación de Pérez y la leyenda brasileña recordó una conversación que tuvo con Ayrton Senna durante la década de 1980.

"Mentalmente, a veces, para cualquier deportista es difícil pasar por este período. Además, lidiar con las críticas es difícil", comenzó Fittipaldi en diálogo con la publicación Vegas Insider.

"Recuerdo que en un momento dado, a finales de los '80, Ayrton estaba en mi casa en Miami Beach. Me dijo 'Emerson, me molesta mucho que la gente diga esto y lo otro. Si me voy a otro equipo, estoy en una situación con Ron Dennis y luego leo a estos periodistas de diferentes lugares escribir estupideces'".

"Pude ver que Ayrton estaba realmente afectado como atleta. A todos nos afecta eso".

"Le di a Ayrton este consejo: 'céntrate en tu conducción y cuando llegues al paddock, a nadie le importa lo que la gente diga de ti. Sólo tienes que ir y conducir y no dejarte afectar por la gente que te va a juzgar. Tienes que volver a ser tú mismo en el cockpit'".

Emerson Fittipaldi y Mario Andretti con Adrian Newey, Director de Tecnología de Red Bull Racing, en el GP de Miami. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Fittipaldi cree que Pérez debe hacer exactamente lo mismo que le dijo a Senna en ese momento para volver a su forma de principios de año.

"Creo que 'Checo' Pérez tiene que ir con la misma actitud y volver. Eso lo he tenido en mi vida, cualquier deportista profesional al más alto nivel, tienes gente que te critica. Es normal. Pero si empiezas a mirar, leer, pensar en ello, entonces es un gran problema", dijo.

"Le dije a Ayrton, no mires ningún periódico, sólo disfruta de tu conducción. Vuelve a hacer lo que mejor sabes hacer: conducir un coche de carreras. Y creo que 'Checo' tiene que hacerlo".

El dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis fue indulgente con los recientes errores de Pérez y se mostró confiado en que el piloto de Guadalajara tiene la mentalidad necesaria para salir de este momento.

"A veces es coincidencia, a veces sucede, un error tras otro. Mentalmente volverá, seguro. Tiene experiencia. No es un piloto nuevo. Sabe que es fuerte", comentó.

"Los errores pueden ocurrir en cualquier momento. Cuando lo miras desde fuera, piensas '¿por qué ha hecho eso?'. Simplemente ocurre a veces durante la temporada".

Pese a la presión en que se encuentra Pérez, Fittipaldi piensa que podrá beneficiarse de las bondades del RB19 para volver a lo más alto.

"Estará bajo una tremenda presión para rendir, pero en el fondo de su mente sabe que está en el mejor equipo, en el mejor auto. Sólo es cuestión de recuperar el equilibrio para conducir rápido de forma consistente. Y seguro que estará ahí. Pero 'Checo' tiene que concentrarse, sabiendo que puede rendir", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!