Los problemas de Ferrari van más allá de los neumáticos, dice Sainz

El español descubrió por las malas las dificultades de Ferrari con el ritmo de carrera en su gran premio de casa hace quince días, cuando se clasificó en la primera fila, pero luego se desplomó hasta la quinta posición al momento de la bandera a cuadros, llegando a más de 45 segundos del ganador de la carrera, Max Verstappen.

Ferrari ha sufrido toda la temporada con su SF-23 mostrando un ritmo decente en condiciones de una sola vuelta en la clasificación, pero luego carece de consistencia en las carreras.

Y aunque esto se manifiesta principalmente en las dificultades con la gestión de los neumáticos, Sainz ha sugerido que la verdad del problema es mucho más amplia que eso.

"Creo que seguimos hablando mucho de los neumáticos y la degradación, pero creo que también hay un problema fundamental con el ritmo de carrera", dijo en la previa del Gran Premio de Canadá de este fin de semana.

"Creo que honestamente mi análisis, o el análisis del equipo, es que nos falta ritmo de carrera en este momento, y tenemos que hacer un coche que sea más amable con los neumáticos, pero también más consistente con la aerodinámica".

"Eso nos permitiría estar un poco más al límite del coche durante toda la carrera. De momento parece que tenemos que levantar un poco".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

Ferrari introdujo una importante mejora en su coche en el Gran Premio de España, que incluyó un nuevo concepto de sidepod, pero aún así no superó del todo sus debilidades.

Pero aunque el equipo todavía no está en un punto en el que haya resuelto sus problemas, Sainz dijo que estaba contento de que la escudería estuviera tan dispuesta a probar cosas.

"Lo estamos haciendo lo mejor posible cada fin de semana y estamos probando cosas diferentes", dijo.

"Cada fin de semana tenemos ideas nuevas. Probamos algo con los neumáticos, y si no es con los neumáticos, es con la suspensión. Si no es eso, es la aerodinámica. Así que sí, no podemos criticar el hecho de que lo estamos probando todo y estoy seguro de que llegaremos al fondo del asunto".

Y agregó: "Veo una fábrica llena de energía para corregir la situación. Barcelona era probablemente el peor lugar posible para llevar este (nuevo) paquete, porque siempre iba a ser nuestra carrera más difícil del año hasta ahora".

"Fue un poco chocante quizás para todos, y para nosotros también, pero cuando tienes piezas nuevas necesitas traerlas, y necesitas probarlas. Esperemos que funcionen mejor aquí en Canadá".

