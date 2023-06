Leclerc y el rendimiento del SF-23: muy lejos de las expectativas

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, ha entrado en una espiral negativa en 2023, luchando en el SF-23 que parece no rendirle lo suficiente. Esto contrasta fuertemente con su rendimiento hace menos de un año, cuando despegó como un cohete y durante mucho tiempo pareció ser el mayor rival de Red Bull y Max Verstappen por el campeonato.

Por ahora, el monegasco de 25 años se encuentra en un triste séptimo lugar en el campeonato de pilotos, a 16 puntos de su compañero de equipo Carlos Sainz.

El desempeño de Leclerc alcanzó otro punto bajo durante la clasificación en España. A pesar de las mejoras introducidas en el Ferrari, sobre todo los nuevos sidepods se clasificó decimonoveno y tuvo que salir desde el pit lane. Una investigación posterior reveló que no se habían detectado problemas críticos.

Preguntado en Canadá por su preocupación por el estado de forma actual de Ferrari, respondió: "Creo que todo el equipo está insatisfecho con nuestro rendimiento actual en pista. Estamos muy lejos de las expectativas que teníamos al principio de la temporada. Eso lo tenemos muy claro".

Antes de la temporada, los jefes de Ferrari revelaron que el objetivo claro era el campeonato mundial.

"La clasificación en Barcelona fue un caso especial, ya que no parecía que yo fuera el único que tenía problemas. Tenemos que entender lo que pasó, pero de momento no tenemos respuesta a eso. Me parece especialmente preocupante".

A pesar del decepcionante rendimiento de la Scuderia, Leclerc sigue confiando en la visión a largo plazo del equipo. "Lo que me da confianza es que tenemos clara la dirección que debemos tomar para mejorar el rendimiento. Por eso, sigo confiando en el proyecto".

¿Mejores perspectivas en Canadá?

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Como ya se ha mencionado, Ferrari llevó a España una serie de mejoras aerodinámicas visibles. Aunque el monegasco quedó fuera tras la primera sesión de clasificación, su compañero de equipo Carlos Sainz se clasificó en un meritorio segundo puesto.

Sin embargo, el ritmo de carrera dejó mucho que desear, lo que también impidió al español conseguir más de un quinto puesto en su carrera de casa. Leclerc tampoco espera milagros en Canadá, ya que no han llegado piezas nuevas de Maranello para este fin de semana.

"Tenemos que intentar optimizar el paquete actual y entenderlo mejor. En España nos faltó mucho ritmo. Mientras tanto, hemos aprendido mucho, así que creo que estaremos mejor para este fin de semana".