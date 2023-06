El suelo de Red Bull F1 expone "un paradigma diferente", dice Williams

Las fotografías del suelo del RB19 de Sergio Pérez se difundieron ampliamente durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco después de que el piloto mexicano se estrellara en la sesión de clasificación.

Las imágenes revelaron el nivel de complejidad que Red Bull ha puesto en su concepto de suelo, y fueron de gran valor para los equipos rivales para ayudarles a tratar de alcanzar a la escudería actual campeona del mundo.

Pero para Williams, es mucho más intrigante el aspecto más amplio de intentar comprender cómo Red Bull llegó a un diseño tan brillante.

Cuando se le preguntó por el valor de las fotografías, el jefe de rendimiento de vehículos de Williams, Dave Robson, dijo: "Es fascinante, sin duda. Es un poco más difícil decir lo valiosas que son".

"Sé que fue una gran vista la que todo el mundo tuvo en Mónaco, pero creo que habíamos visto muchas fotos de ello antes - incluso el año pasado - para al menos entender que es muy complicado y no se pueden ver los detalles".

"Hay muy pocas cosas en un coche de F1 que, aerodinámicamente, se puedan copiar sin más. Tienes que entender lo que está haciendo y hacer que funcione para tu coche, o entender todas las otras partes que van con él".

"Y ese suelo es un gran ejemplo de ello. Es un nivel completamente nuevo. Así que, de alguna manera tienes que verlo por partes. Es realmente difícil entender cómo funcionan todas esas curvas en un espacio tridimensional, es así de complicado".

"Pero creo que lo más revelador es que hay algunas partes en las que puedes ver lo que están haciendo geométricamente, así que puedes hacer una maqueta, probarla e intentar entender qué es lo que intentan conseguir y luego utilizarlo en tu coche. Eso está claro, y todo el mundo lo hará".

Los comisarios cargan el coche de Logan Sargeant, Williams FW45, en un camión tras un accidente en la FP3 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Pero la pregunta más importante es, ¿cómo llegaron a eso en primer lugar? ¿Cuál es el proceso que les lleva a ese nivel de complejidad?"

"Porque es un paradigma totalmente nuevo y diferente. Esa es probablemente la pregunta más interesante para responder, en lugar de lo que realmente está haciendo en este momento? ¿Cómo han llegado hasta ahí y cómo será el próximo (diseño)?".

Robson dijo que el nivel de detalle que Red Bull había puesto en el diseño del suelo probablemente actuaría como una llamada de atención para los rivales en términos de que se den cuenta de lo mucho que tienen que ponerse al día.

"No soy un aerodinamista, pero me parece bastante desalentador", dijo. "Al mismo tiempo, como problema de ingeniería, es bastante emocionante intentar entender lo que está haciendo y cómo han llegado hasta ahí. No es fácil".

El complejo suelo de Red Bull contrasta con el concepto de suelo relativamente sencillo que tiene Williams, que se reveló después de que Logan Sargeant se estrellara en los entrenamientos del GP de España.

Y aunque Robson dijo que no había necesariamente una relación directa entre complejidad y mejor rendimiento, sí admitió que ha puesto de manifiesto lo mucho que Williams necesita progresar.

"No se puede negar que están muchos pasos por delante de donde estamos nosotros y, de hecho, de donde está la mayoría de la gente", dijo. "No hay duda de que existe cierta correlación. No directa, pero la hay".

