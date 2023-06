Verstappen, sobre los problemas de Pérez: "No estoy en su cabeza"

Max Verstappen y Sergio Pérez intercambiaron victorias en las primeras carreras del campeonato, pero recientemente el bicampeón reinante parece haber dado un paso al frente, ganando los últimos tres grandes premios de forma consecutiva, mientras que el mexicano ha cometido costosos errores en Mónaco y en España.

En la previa del Gran Premio de Canadá de este fin de semana, Pérez destacó la manera en que Verstappen consigue rendir en cada momento importante y que no ha tenido malos fines de semana, algo que considera que debe comenzar a hacer él mismo.

"Él ha podido rendir cuando importa en clasificaciones, no ha tenido malos fines de semana este año y creo que eso es lo que necesito", dijo el de Guadalajara.

"Ya no puedo tener malos fines de semana, creo que he tenido dos o tres malos en la temporada, por lo que realmente tengo que deshacerme de eso y mantener alta la consistencia porque es algo en lo que Max ha sido muy bueno", agregó.

Verstappen, por su parte, fue preguntado este jueves en Montreal por el reciente bajón de rendimiento de su compañero de garaje, sobre lo cual eligió no dar una opinión puntual, aunque sí expresó cómo es su forma de afrontar las cosas.

"Me resulta difícil opinar sobre eso porque no sé lo que pasa por su cabeza. Pero aprendí desde joven que es mejor centrarse en uno mismo y tratar de hacerlo lo mejor posible, porque todas las demás cosas están fuera de tu control de todos modos. Así que no tiene sentido centrarse en eso. Y así es como yo lo enfoco", comentó.

"Siempre en una temporada tienes algunas carreras no van según lo planeado o tienes contratiempos, pero es muy importante simplemente mantenerse centrado en el trabajo y realmente tratar de trabajar con el coche y los ingenieros a tu alrededor para obtener lo mejor de él", agregó.

Verstappen quisiera ver ganar a Alonso si no lo hace él

Por otra lado, en una temporada en la que hasta ahora Red Bull se mantiene invicto ganando todas las carreras, Verstappen fue preguntado a qué piloto le gustaría ver en lo más alto del podio si no fuese él y no dudó sobre a quien elegir.

"Fernando. Me cae bien", dijo el neerlandés. "Es un piloto de verdad y creo que se lo merece. Nunca se ha rendido. Se puede ver que ama el deporte. Después de tantos años de tener un coche que sólo era para la parte media, tal vez se pierde un poco de ese amor. Pero él es un corredor de verdad. Es un animal. Así que sí, si me preguntas, un piloto que me gustaría ver ganar una carrera este año es Fernando", aseguró.

