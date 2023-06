Checo Pérez contradice a Horner: "No hay menos presión ahora"

Sergio Pérez llega al Gran Premio de Canadá de F1 deseoso de dejar atrás su mal paso por Mónaco y España y reencontrarse con su mejor forma, esa que lo llevó a ganar dos carreras -y una competencia sprint- en el inicio de la temporada 2023.

El piloto mexicano repasó hoy en Montreal antes de salir a la pista el viernes sus dificultades de las últimas carreras y detalló que fue en Barcelona donde realmente sufrió con el rendimiento al volante del RB19.

"Quiero reiniciarme. Mónaco fue mi culpa, cometí un error grande. Luego otra vez en la clasificación en Barcelona fue difícil con las condiciones de mojado, no logramos tener una buena clasificación y el domingo pagamos el precio. Tengo muchas ganas de volver a la forma que teníamos en el arranque de la temporada", comenzó Pérez su participación en la conferencia de prensa oficial en Canadá.

"Barcelona fue la única vez que tuve dificultades con el coche. Tuve problemas durante el fin de semana, por lo que fue difícil, pero fuera de eso creo que en Mónaco teníamos el ritmo para tener un muy buen fin de semana, pero cometí un error, quedé atrapado con el viento de cola y el coche de adelante. La primera vez que tuvimos dificultades fue en Barcelona", explicó.

Pérez se encuentra a 53 puntos del líder Verstappen en el campeonato, y el hecho de haber perdido tanto terreno con su compañero de equipo llevó a Horner a decir que "Checo" ahora puede correr con menos presión. Sin embargo, el de Guadalajara tiene una opinión diferente.

"No lo creo. Creo que siempre tenemos que rendir al máximo y tenemos que asegurarnos de tener resultados. Tenemos un gran coche y deberíamos estar logrando muchos podios y victorias desde ahora hasta el final del año. Podemos ver que la competencia está cada vez más cerca, pero intentaremos lo mejor", dijo Pérez sobre las palabras de su jefe.

Por último, el mexicano se refirió a lo que puede aprender de Verstappen, quien se encuentra en un año dominante al volante de su RB19.

"Él ha podido rendir cuando importa en clasificaciones, no ha tenido malos fines de semana este año y creo que eso es lo que necesito. Ya no puedo tener malos fines de semana, creo que he tenido dos o tres malos en la temporada, por lo que realmente tengo que deshacerme de eso y mantener alta la consistencia porque es algo en lo que Max ha sido muy bueno", finalizó.

