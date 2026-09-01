Audi llega a Monza con una novedad esperada con modificaciones en la caja de cambios

Hay actualizaciones que surgen de la necesidad de adaptarse a la evolución a lo largo de la temporada y otras que requieren una planificación mucho más prolongada. Lo que Audi llevará a la pista el próximo fin de semana en Monza pertenece a la segunda categoría: el R26 contará con una nueva configuración de relaciones de cambio, una solución que se decidió hace prácticamente seis meses.

La noticia la ha publicado Motorsport-Magazin.com, según el cual Audi ya había detectado el problema tras las primeras pruebas de la temporada. Las simulaciones realizadas antes del debut no habían ofrecido una imagen perfecta de las necesidades de la nueva unidad de potencia: una vez en pista, el equipo se encontró con una primera marcha demasiado corta y una octava excesivamente larga.

Un problema que no se puede corregir con la misma rapidez que una modificación aerodinámica. La modificación de la relación de cambio es, de hecho, una operación compleja, tanto en lo que respecta a los costes como a la producción. Para disponer de los nuevos engranajes, Audi ha tenido que esperar 24 semanas, ya que los componentes los fabrica un proveedor externo.

De ahí la coincidencia temporal con Monza, una cita que, además, supondrá una de las pruebas más exigentes de la temporada para las unidades de potencia. En las largas rectas del circuito de Brianza, la gestión de la energía y la eficiencia global del sistema de propulsión tendrán un peso determinante, lo que hace que el debut de la nueva configuración resulte especialmente interesante.

El objetivo de Audi es, sobre todo, aprovechar mejor el rango de funcionamiento de su V6. Al reducir el intervalo total entre la primera y la octava marcha, será posible mantener el motor durante más tiempo dentro del régimen considerado más eficiente, un aspecto que cobra aún más importancia con las características de las unidades de potencia introducidas en 2026.

Por lo tanto, no se tratará de una actualización capaz de garantizar directamente un salto significativo en términos de rendimiento, pero permitirá corregir un compromiso con el que Hülkenberg y Bortoleto han tenido que convivir desde el inicio de la temporada.

Sin embargo, habrá un aspecto que habrá que seguir de cerca: las salidas. Audi ha trabajado mucho en este frente durante los últimos meses tras las dificultades surgidas en la primera parte del campeonato. El turbocompresor de dimensiones ligeramente inferiores introducido en Barcelona ha contribuido a mejorar la situación, al igual que el trabajo realizado por Hülkenberg y Bortoleto en la gestión del procedimiento.

La nueva primera marcha, más larga que la utilizada hasta ahora, volverá a cambiar algunos puntos de referencia. Por lo tanto, será interesante comprobar el comportamiento del R26 al apagarse las luces de salida, teniendo en cuenta que el embrague y su sistema de control siguen siendo áreas en las que Audi aún tiene margen de mejora.

En el ámbito financiero, se trata de una operación exigente, que requiere la luz verde del departamento encargado de gestionar y controlar el tope presupuestario. Un ejemplo en este sentido lo ofrece McLaren, que se ha encontrado en una situación muy similar a la de Audi. Las relaciones de transmisión estudiadas por el equipo de Woking se habían aprobado basándose en los datos facilitados el invierno pasado por Mercedes HPP, valores que luego resultaron no coincidir del todo con lo observado en pista.

En McLaren, el problema ya se puso de manifiesto durante las primeras pruebas del año en Barcelona, pero intervenir en las relaciones de transmisión habría tenido un impacto significativo en el presupuesto. Por lo tanto, el equipo decidió no llevar a cabo la modificación, prefiriendo destinar esos recursos al desarrollo aerodinámico del monoplaza.