Todos los números del miércoles de pruebas de la F1 2026 en Bahréin
Descubra las estadísticas del rodaje de las escuderías y de los fabricantes de motores de F1 durante la primera jornada de los ensayos de pretemporada 2026 en Bahréin.
Los test de Bahrein 2026, en fotos
Tras la primera jornada de la primera sesión de ensayos invernales 2026 de F1 que se celebra en Bahrein del 11 al 13 de febrero, estos son los datos brutos a tener en cuenta de este miércoles.
Pruebas de Baréin 1: kilometraje por escuderías (día 1)
|Escudería
|Piloto(s)
|Vueltas totales recorridas
|Kilómetros recorridos
|Williams
|Sainz
Albon
|145
|785
|Red Bull
|Verstappen
|136
|736
|Ferrari
|Hamilton
Leclerc
|132
|714
|Audi
|Bortoleto
Hülkenberg
|122
|660
|Haas
|Ocon
|115
|622
|McLaren
|Piastri
Norris
|112
|606
|Cadillac
|Bottas
Pérez
|107
|579
|Mercedes
|Russell
Antonelli
|86
|465
|Alpine
|Colapinto
Gasly
|77
|416
|Racing Bulls
|Lindblad
|75
|406
|Aston Martin
|Stroll
|36
|195
Pruebas de Bahrein 1: kilometraje por motor s (día 1)
El Williams con motor Mercedes fue el coche que más kilómetros recorrió este miércoles en Sakhir.
Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images
|Motor
|Equipo(s)
|Total de vueltas recorridas
|Kilómetros recorridos
|KM medios
e por escudería
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|420
|2273
|569
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|354
|1916
|639
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|211
|1142
|571
|Audi
|Audi
|122
|660
|660
|Honda
|Aston Martin
|36
|195
|195
Pruebas de Bahrein 1: tiempos del día 1
|P
|PILOTO
|EQUIPO
|Vueltas
|Tiempo
|Diferencia
|Neumáticos
|1
|Norris
|McLaren
|58
|1'34"669
|C2
|2
|Verstappen
|Red Bull
|136
|1'34"798
|+0"129
|C3
|3
|Leclerc
|Ferrari
|80
|1'35"190
|+0"521
|C3
|4
|Ocon
|Haas
|115
|1'35"578
|+0"909
|C3
|5
|Piastri
|McLaren
|54
|1'35"602
|+0"933
|C3
|6
|Russell
|Mercedes
|56
|1'36"108
|+1"439
|C3
|7
|Hamilton
|Ferrari
|52
|1'36"433
|+1"764
|C3
|8
|Gasly
|Alpine
|49
|1'36"765
|+2"096
|C3
|9
|Hülkenberg
|Audi
|73
|1'36"861
|+2"192
|C3
|10
|Albon
|Williams
|68
|1'37"437
|+2"768
|C3
|11
|Antonelli
|Mercedes
|30
|1'37"629
|+2"960
|C1
|12
|Lindblad
|Racing Bulls
|75
|1'37"945
|+3"276
|C3
|13
|Sainz
|Williams
|77
|1'38"221
|+3"552
|C3
|14
|Pérez
|Cadillac
|58
|1'38"828
|+4"159
|C2
|15
|Bortoleto
|Audi
|49
|1'38"871
|+4"202
|C3
|16
|Bottas
|Cadillac
|49
|1'39"150
|+4"481
|C1
|17
|Stroll
|Aston Martin
|36
|1'39"883
|+5"214
|C2
|18
|Colapinto
|Alpine
|28
|1'40"330
|+5"661
|C2
Pruebas de Baréin 1: banderas rojas del día 1
Alpine es uno de los equipos que menos ha rodado y que ha provocado una bandera roja.
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
|Coche
|Piloto
|Hora local
|Motivo
|Alpine
|Colapinto
|9:37
|Parada en pista
|Audi
|Hülkenberg
|14:32
|Parada en pista
