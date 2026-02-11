Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Colapinto, con pocas vueltas en Bahréin: "Es parte de los autos nuevos"

Franco Colapinto fue el piloto que menos vueltas completó el miércoles en Bahréin por un problema en el Alpine.

Federico Faturos Ronald Vording
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Como había sucedido en el shakedown de Barcelona, Alpine le dio a Franco Colapinto la posibilidad de iniciar la semana de pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin al conducir el monoplaza durante la sesión matutina del miércoles.

Sin embargo, el A526 de la escudería de Enstone presentó problemas y provocó una bandera roja al quedar detenido en la pista cuando se cumplía la primera hora y media de actividad, después de lo que ya había sido un comienzo de trabajo tardío en comparación con los otros equipos.

Colapinto pudo regresar a la pista una hora más tarde, todavía en la sesión matutina, pero no logró acumular demasiadas vueltas desde entonces y finalmente cerró el día con apenas 28 giros -menos que cualquier otro piloto- antes de cederle la conducción del auto a su compañero Pierre Gasly, quien sumó 49 vueltas durante la tarde.

"Tuvimos algunos problemas con el auto por la mañana y, sí, no di muchas vueltas. Es parte de las pruebas y de las cosas propias de autos nuevos, así que estamos aprendiendo todos juntos y ojalá podamos aprender de eso y simplemente evitar que vuelva a pasar", dijo Colapinto ante los medios en Bahréin, entre ellos Motorsport.com.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Colapinto también había tenido un tiempo limitado en pista cuando le tocó conducir el auto en el shakedown de Barcelona, por lo que por ahora considera que es pronto para tener una opinión formada sobre los nuevos autos y los desafíos que deben enfrentar los pilotos de la Fórmula 1.

"Es diferente, creo que tenemos que esperar y ver. Tengo solo un par de días en el auto y el proceso de los equipos es distinto; estamos eligiendo intentar aprender lo máximo posible y maximizar las vueltas que estamos dando. Creo que todavía hay mucho por encontrar y mucho por mejorar en cada equipo y en cada auto, así que es muy temprano para decir si me gusta o no me gusta".

"Van a llegar muchas más cosas y estoy seguro de que eso va a cambiar un poco cómo reaccionan los autos y cómo los manejamos. Es diferente, eso es lo principal, no se parece en nada a lo que uno hubiera esperado del auto del año pasado, pero estamos aprendiendo juntos e intentando sacarle el máximo".

Colapinto descanará el jueves ya que Gasly estará al volante del Alpine A526 durante toda la jornada, antes de que el argentino regrese al volante el viernes para completar la primera semana de pruebas en Bahréin.

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Ferrari y su refinado difusor que estrenó en el primer día en Bahréin
Artículo siguiente Test de Bahréin F1 2026 día 2: Lista completa de pilotos y horarios para este jueves

Comentarios destacados

Más de
Federico Faturos

Colapinto tuvo "problemas en distintas áreas del coche", explicó Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Colapinto tuvo "problemas en distintas áreas del coche", explicó Alpine

Norris supera a Verstappen en el Día 1 de la F1 en Bahréin con Checo Pérez en pista

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Norris supera a Verstappen en el Día 1 de la F1 en Bahréin con Checo Pérez en pista

Verstappen lidera la mañana del miércoles en Bahréin y Colapinto sufre problemas

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen lidera la mañana del miércoles en Bahréin y Colapinto sufre problemas

Últimas noticias

Hamilton: Aficionados no entenderán la "ridículamente compleja" gestión energética

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Hamilton: Aficionados no entenderán la "ridículamente compleja" gestión energética

Colapinto tuvo "problemas en distintas áreas del coche", explicó Alpine

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Colapinto tuvo "problemas en distintas áreas del coche", explicó Alpine

Todos los números del miércoles de pruebas de la F1 2026 en Bahréin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Todos los números del miércoles de pruebas de la F1 2026 en Bahréin

Por qué Cadillac mantiene las expectativas bajas a pesar de encontrar regularidad

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de McLaren para la F1 2026
Por qué Cadillac mantiene las expectativas bajas a pesar de encontrar regularidad