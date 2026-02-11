Colapinto, con pocas vueltas en Bahréin: "Es parte de los autos nuevos"

Como había sucedido en el shakedown de Barcelona, Alpine le dio a Franco Colapinto la posibilidad de iniciar la semana de pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin al conducir el monoplaza durante la sesión matutina del miércoles.

Sin embargo, el A526 de la escudería de Enstone presentó problemas y provocó una bandera roja al quedar detenido en la pista cuando se cumplía la primera hora y media de actividad, después de lo que ya había sido un comienzo de trabajo tardío en comparación con los otros equipos.

Colapinto pudo regresar a la pista una hora más tarde, todavía en la sesión matutina, pero no logró acumular demasiadas vueltas desde entonces y finalmente cerró el día con apenas 28 giros -menos que cualquier otro piloto- antes de cederle la conducción del auto a su compañero Pierre Gasly, quien sumó 49 vueltas durante la tarde.

"Tuvimos algunos problemas con el auto por la mañana y, sí, no di muchas vueltas. Es parte de las pruebas y de las cosas propias de autos nuevos, así que estamos aprendiendo todos juntos y ojalá podamos aprender de eso y simplemente evitar que vuelva a pasar", dijo Colapinto ante los medios en Bahréin, entre ellos Motorsport.com.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Colapinto también había tenido un tiempo limitado en pista cuando le tocó conducir el auto en el shakedown de Barcelona, por lo que por ahora considera que es pronto para tener una opinión formada sobre los nuevos autos y los desafíos que deben enfrentar los pilotos de la Fórmula 1.

"Es diferente, creo que tenemos que esperar y ver. Tengo solo un par de días en el auto y el proceso de los equipos es distinto; estamos eligiendo intentar aprender lo máximo posible y maximizar las vueltas que estamos dando. Creo que todavía hay mucho por encontrar y mucho por mejorar en cada equipo y en cada auto, así que es muy temprano para decir si me gusta o no me gusta".

"Van a llegar muchas más cosas y estoy seguro de que eso va a cambiar un poco cómo reaccionan los autos y cómo los manejamos. Es diferente, eso es lo principal, no se parece en nada a lo que uno hubiera esperado del auto del año pasado, pero estamos aprendiendo juntos e intentando sacarle el máximo".

Colapinto descanará el jueves ya que Gasly estará al volante del Alpine A526 durante toda la jornada, antes de que el argentino regrese al volante el viernes para completar la primera semana de pruebas en Bahréin.