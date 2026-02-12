Todos los números del jueves de pruebas de la F1 2026 en Bahréin

Tras la segunda jornada de la primera sesión de ensayos invernales 2026 de F1, que se celebra en Bahréin del 11 al 13 de febrero, estos son los datos brutos a tener en cuenta de este jueves.

Mercedes no habrá contribuido mucho al total de sus motores este jueves en Sakhir.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images