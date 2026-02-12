Todos los números del jueves de pruebas de la F1 2026 en Bahréin
Estas son las estadísticas de rodaje de los equipos y de los motoristas de F1 durante la segunda jornada de los ensayos de pretemporada 2026 de Bahréin 1.
Tras la segunda jornada de la primera sesión de ensayos invernales 2026 de F1, que se celebra en Bahréin del 11 al 13 de febrero, estos son los datos brutos a tener en cuenta de este jueves.
Pruebas de Bahrein 1 - Kilometraje por escuderías (día 2)
|Escudería
|Piloto(s)
|Vueltas totales recorridas
|Kilómetros recorridos
|McLaren
|Norris
|149
|806
|Ferrari
|Leclerc
|139
|752
|Racing Bulls
|Lawson
Lindblad
|133
|720
|Williams
|Albon
Sainz
|131
|709
|Haas
|Bearman
|130
|704
|Audi
|Hülkenberg
Bortoleto
|114
|617
|Cadillac
|Pérez
Bottas
|109
|590
|Aston Martin
|Alonso
|98
|530
|Alpine
|Gasly
|97
|525
|Red Bull
|Hadjar
|87
|471
|Mercedes
|
Antonelli
Russell
|57
|309
Pruebas de Bahrein 1: kilometraje por motoristas (día 2)
Mercedes no habrá contribuido mucho al total de sus motores este jueves en Sakhir.
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images
|Motor
|Equipo(s)
|Total de vueltas recorridas
|Kilómetros recorridos
|KM medios
e por escudería
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|434
|2349
|587
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|378
|2046
|682
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|220
|1191
|595
|Audi
|Audi
|114
|617
|617
|Honda
|Aston Martin
|98
|530
|530
Pruebas de Bahrein 1: tiempos del día 2
|P
|PILOTO
|EQUIPO
|Vueltas
|Tiempo
|Diferencia
|Neumáticos
|1
|Leclerc
|Ferrari
|139
|1'34"273
|C3
|2
|Norris
|McLaren
|149
|1'34"784
|+0"511
|C2
|3
|
Bearman
|Haas
|130
|1'35"394
|+1"121
|C3
|4
|
Russell
|Mercedes
|54
|1'35"466
|+1"193
|C3
|5
|
Hajdar
|Red Bull
|87
|1'35"561
|+2"288
|C3
|6
|
Bortoleto
|Audi
|67
|1'36"670
|+2"397
|C3
|7
|
Gasly
|Alpine
|97
|1'36"723
|+2"450
|C3
|8
|Bottas
|Cadillac
|67
|1'36"824
|+2"551
|C3
|9
|Albon
|Williams
|62
|1'37"229
|+2"956
|C3
|10
|Hülkenberg
|Audi
|47
|1'37"266
|+2"993
|C3
|11
|Lindblad
|Racing Bulls
|83
|1'37"470
|+3"197
|C3
|12
|Sainz
|Williams
|69
|1'37"592
|+3"319
|C3
|13
|Lawson
|Racing Bulls
|50
|1'38"017
|+3"744
|C3
|14
|Alonso
|Aston Martin
|98
|1'38"248
|+3"975
|C3
|15
|Pérez
|Cadillac
|42
|1'38"653
|+4"380
|C3
|16
|Antonelli
|Mercedes
|3
|C3
Pruebas de Baréin 1: banderas rojas del día 2
Sergio Pérez provocó la primera bandera roja de este jueves en Sakhir.
Foto de: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images
|Coche
|piloto
|hora
|motivo
|Cadillac
|Pérez
|10:10am
|Detenido en la pista
|-
|-
|1:52pm
|Prueba de la FIA
|Cadillac
|Bottas
|4:35pm
|Escombros en la pista
|Alpine
|Gasly
|4:53pm
|Detenido en la pista
|-
|-
|6:53pm
|Prueba de la FIA
|-
|-
|7:00pm
|Prueba de la FIA
