Barrichello, sobre Checo Pérez: "Mucha gente hablaba de mí sin saber"

Sergio Pérez vivió otro fin de semana difícil en el Gran Premio de Qatar, donde nunca pudo estar al nivel de Max Verstappen en el otro Red Bull RB19, cerrando el domingo con una décima posición frente a otra victoria de su compañero de garaje.

El piloto mexicano había levantado su nivel a partir de la visita de la Fórmula 1 a Hungría, hilvanando tres finales en el podio en cuatro grandes premios, pero en las últimas citas ha tenido problemas, especialmente en Suzuka y Losail, donde a su falta de ritmo le sumó penalizaciones por diferentes situaciones en carrera.

Al ocupar un lugar de alto perfil en la Fórmula 1, en un equipo que está dominando el campeonato, a menudo Pérez es blanco de críticas, incluso con extremos como insinuaciones de que debería retirarse de la categoría.

Rubens Barrichello, quien conoce lo que es estar en un equipo dominante con un piloto dominante, como lo fueron sus años en Ferrari al lado de Michael Schumacher, dice que prefiere no emitir una opinión sobre el momento actual de Pérez en Red Bull.

"La verdad es que no me gusta hablar de eso porque no sabemos toda la verdad de la situación. Entonces dar una opinión de algo que no sé exactamente, mejor no. Porque mucha gente comentaba muchas cosas mías, pero no sabían nada de la verdad. Entonces prefiero no opinar", dijo Barrichello a Motorsport.com el último fin de semana durante la visita del Stock Car de Brasil a Buenos Aires.

Por otro lado, el brasileño no se muestra preocupado porque el dominio que están ejerciendo Verstappen y Red Bull este año sea dañino para la Fórmula 1, ya que considera que el campeonato habitualmente ha tenido este tipo de momentos.

"Creo que la F1 está intentando hacer lo mejor para tener más competitividad. Creo que en el momento en que cambiaron las reglas y Mercedes aún ganaba, Red Bull estaba llegando. Tuvimos momentos con Ferrari, con Red Bull y Mercedes que fueron muy competitivos. Pero esta es la F1 que conocemos. Antes Ferrari estaba adelante, después fue Mercedes. Son períodos", analizó.

Barrichello, quien se retiró de la Fórmula 1 a finales de la temporada 2011 con 11 victorias, 68 podios y 14 pole positions en 322 grandes premios, junto con dos subcampeonatos, explica que aún mantiene la misma pasión al competir en el Stock Car a sus 51 años, siendo competitivo y luchando por campeonatos.

"Estoy muy agradecido por estar tan bien con 51 años. Al principio no sabía si sin plata iba a conseguir llegar a la Fórmula 1. Pude llegar a la F1, pude hacer 19 años muy competitivos siendo un chiquito que solo tenía mucha pasión. Y esta pasión continúa. Por eso estoy muy agradecido por estar acá y aún mejor hoy día con mi hijo (Dudu Barrichello) corriendo a mi lado, trabajando conmigo. Le gusta como yo, no es porque el papá lo hace que tiene que hacerlo. Él está acá porque le gusta y eso me da mucha alegría".

"El único miedo que tengo en mi vida descubrir que perdí la velocidad, porque eso seguramente está más cerca que lejos, pero al final, como te dije, no esperaba llegar tan competitivo para la edad que tengo y eso me da mucha felicidad", finalizó.

Rubens Barrichello se mantiene vigente en el Stock Car de Brasil a sus 51 años. Photo by: Marcelo Machado de Melo