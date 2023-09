¿Las críticas a Checo Pérez se están saliendo de control?

El fin de semana del Gran Premio de Japón pareció ser un completo sufrimiento para Sergio Pérez, quien nunca pudo estar siquiera cerca del ritmo impuesto por Max Verstappen desde la primera práctica libre.

El piloto mexicano quedó a más de un segundo del neerlandés en los entrenamientos del viernes, y si bien pudo recortar la distancia a unas siete décimas a la hora de la clasificación el sábado, la diferencia siguió siendo grande y dejó a un Red Bull en la pole position y al otro en la quinta posición.

Pese a eso, la carrera pintaba bien para Pérez, ya que había quedado a solo un par de décimas de la primera fila y la batalla por un lugar en el podio parecía completamente abierta. La realidad, sin embargo, fue completamente diferente y resultó una pesadilla.

"Checo" tuvo una mala salida y quedó encerrado entre Carlos Sainz y Lewis Hamilton, tocándose con este último y dañando su alerón delantero, por lo que debió dirigirse a los pits con la carrera neutralizada con coche de seguridad.

Allí, Pérez cometió el error de quedar por delante de la línea del Aston Martin de Fernando Alonso al entrar al pitlane, lo que le valió una sanción de cinco segundos. Y luego, cuando intentaba recuperar terreno desde el fondo del pelotón, llegó otra equivocación, quizás la más estruendosa del día, cuando quiso adelantar a Kevin Magnussen en la horquilla de la curva 11 en una maniobra que terminó en un choque y una nueva sanción de cinco segundos, además de otro alerón delantero roto y el posterior abandono.

Está claro que el domingo de Pérez en Suzuka fue pésimo, con una serie de errores impropios para lo que se espera de un piloto en su posición, y también es cierto que llegó seguramente en el peor momento posible, ya que se vio contrastado por un dominio apabullante de Verstappen, como tantos este año, es cierto, pero en el día en que Red Bull celebró la obtención del campeonato de constructores… sin la necesidad de que "Checo" aporte un solo punto en la carrera.

El momento del choque entre Sergio Pérez y Kevin Magnussen el pasado domingo en Suzuka. Photo by: Red Bull Content Pool

Es lógico que una actuación tan fuera de sí genere voces contra Pérez, y de hecho el propio Christian Horner, usualmente medido en sus declaraciones sobre el mexicano -a diferencia de Helmut Marko-, dejó en claro que "lo único positivo" del día en torno a "Checo" había sido irse de Japón sin una sanción para cumplir en Qatar, la siguiente carrera.

Sin embargo, llamaron la atención algunas críticas que han llegado apuntando directamente contra Pérez después de la carrera, y en especial de parte de expilotos que solo pueden envidiar la trayectoria del mexicano en la Fórmula 1.

Jan Lammers, quien disputó 23 grandes premios entre 1979 y 1992, declaró en NOS: "Cuando ves lo que Pérez está haciendo con ese precioso coche, es casi criminal. Creo que Pérez está realmente listo para el retiro. Quiero decir, ¿cuánto le divierte esto?"

"Lo que estamos viendo es una falta total de conducción, motivación, claridad... de todo, en realidad. Creo que Red Bull podría estar preparándose para poner a Lawson en ese asiento", agregó el jefe del GP de Países Bajos.

Su compatriota neerlandés, Robert Doornbos -11 carreras en F1 entre 2005 y 2006, tres de ellas con Red Bull- deslizó en Ziggo Sport: "Creo que Helmut Marko está cansado de Pérez. Ha tenido sus buenos momentos, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora sólo causa daños y hace el ridículo".

No lejos de los Países Bajos, el alemán Timo Glock, que a diferencia de los antes nombrados supo visitar el podio en la F1 en tres ocasiones en sus 91 participaciones, marcó una “caída dramática” de Pérez al escribir una columna para Sky Sports.

"Sergio Pérez ha caído dramáticamente después de un buen comienzo de temporada. Ya no tiene ninguna oportunidad contra Verstappen y poco a poco se le han ido mostrando sus límites, por lo que probablemente esté bastante decaído mentalmente. Algunos de los errores que comete Pérez son simplemente incomprensibles dada su experiencia y le ponen en una posición difícil".

Por un lado, no es sorprendente escuchar este tipo de comentarios contra Pérez, ya que el mexicano ha estado bajo los focos desde el día que llegó a Red Bull y está claro por qué: está en uno de los equipos top de la F1, en un asiento que desean todos los pilotos y ante una gran exposición al medirse cada fin de semana con un talento generacional como Verstappen.

De todos modos, suenan un poco a exceso algunas de las cosas que se mencionan contra "Checo", como pedirle el retiro, que está haciendo el ridículo o que ha caído dramáticamente en su forma.

No hay dudas que el domingo en Suzuka hizo todo mal, pero es el mismo piloto que hasta antes de Singapur, donde no fue Pérez quien falló sino que Red Bull trastabilló por primera vez en el año, había conseguido terminar en el podio en tres de los cuatro grandes premios anteriores. Y su marca podría haber sido cuatro de cuatro de no ser por una sanción en Zandvoort que lo dejó cuarto tras un exceso al entrar a pits en condiciones climáticas adversas. Además, aún es segundo en un campeonato donde acumula dos victorias, dos poles y ocho podios en 16 grandes premios.

Está claro que "Checo" Pérez no puede darse el lujo de tener actuaciones como las del pasado fin de semana en Japón, y eso es algo que el propio Pérez es el primero en saber, pero no dejan de ser llamativas algunas cosas que se dicen sobre "Checo" por estas horas…

