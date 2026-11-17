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Fórmula 1 Las Vegas GP
Beganovic sustituirá a Hamilton en la FP1 de Ferrari en Las Vegas
La Scuderia busca en The Strip los puntos para consolidar el segundo puesto en el Mundial de Constructores y el team principal pone el acento en la necesidad "... de lograr llevar los neumáticos a la correcta ventana de uso”. El joven sueco completará las sesiones que deben ponerse a disposición de los pilotos novatos.
Franco Nugnes
Publicado: 17 nov 2026, 16:16
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Fred Vasseur, Ferrari
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Ferrari va a Las Vegas con la esperanza de borrar el decepcionante resultado de Interlagos. El campeonato entra en la fase final y la carrera en The Strip abre el último triplete de la temporada, con la Scuderia que, ahora, tiene un solo objetivo: cerrar la batalla por el segundo puesto en el Mundial de Constructores, pudiendo defender los 95 puntos de ventaja sobre Red Bull. El equipo de Maranello necesita 30 puntos, pero no hay prisa por conseguirlos todos en la tercera carrera en Estados Unidos.
El desarrollo del SF-26 concluyó en Austin, en el otro GP estadounidense, y para el trazado urbano en la capital de Nevada veremos solo adaptaciones del rojo a la pista: se corre de noche con temperaturas muy frías (10 grados de media), por lo que el objetivo principal será lograr llevar los neumáticos a la ventana correcta de funcionamiento.
Dino Beganovic, Ferrari
Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
En la primera sesión de entrenamientos libres entrará en escena Dino Beganovic, el joven sueco de 22 años, que realizará su cuarta sesión de la temporada como rookie, subiéndose al monoplaza rojo que dejará libre Lewis Hamilton.
Fred Vasseur, team principal del Cavallino, prefiere no hacer previsiones: “El Gran Premio de Las Vegas abre el último triplete de la temporada. El circuito urbano de la Strip presenta características muy específicas, con largas rectas, fuertes frenadas y la complicación añadida de las temperaturas muy bajas, que harán fundamental lograr llevar los neumáticos a la ventana correcta de uso”.
“Sabemos que se trata de factores importantes para el rendimiento y nos hemos centrado en estos aspectos en la preparación. Como siempre, la prioridad será aprovechar al máximo cada fase del fin de semana y maximizar el resultado para el equipo”.
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