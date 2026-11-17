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El Kimi íntimo: talento, humildad y hambre de pista

Segunda entrega del relato exclusivo de Motorsport.com: 6 personas que comparten el día a día del campeón del mundo retratan al chico entre bastidores. Los primeros test que asombraron al equipo, las dificultades del debut, los pequeños secretos: retrato de un veinteañero que se ha ganado la confianza de Mercedes sin dejar de ser él mismo.

Roberto Chinchero

Publicado: 17 nov 2026, 13:35

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Hay algo que el fisioterapista Sergi Ávila tardó un poco en comprender. Cuando Kimi Antonelli se encontraba por fin con un fin de semana libre, tras semanas transcurridas entre circuitos, aeropuertos y entrenamientos, la elección más lógica habría sido quedarse en casa. Dormir unas horas más, verse con los amigos, desconectar. Kimi, en cambio, tomaba el auto y se iba a un autódromo. Quizá para seguir una carrera de karts o una fecha del Mundial de Motociclismo.

Al principio su performance coach intentó disuadirlo. Después entendió que estaba cometiendo un error: para Kimi, ir a la pista no significa seguir trabajando, sino volver al lugar donde se siente más feliz. “La pista es su hábitat natural" —cuenta Ávila—, "el sitio donde se siente más cómodo, donde logra ser completamente él mismo. Al comienzo pensaba que sería mejor quedarse en casa, descansar, dormir un poco más. Luego comprendí que para él el balance es positivo. Ir a un circuito le da algo que no tendría quedándose en casa”.

Es un pequeño detalle, pero quizá sea una de las mejores maneras de empezar a conocer al nuevo campeón del mundo de Fórmula 1. No al que vemos en televisión, hablando con los ingenieros y celebrando en el podio, sino al que conocen las personas que viven a su lado, compartiendo con él mucho más que los veinticuatro domingos de un campeonato.

La primera vez en Fórmula 1: “¿Cómo hace para frenar ya así?”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Mercedes AMG

Riccardo Musconi, hoy Ingeniero Jefe de Mundo Virtual en Mercedes, fue uno de los hombres encargados de acompañar a Antonelli en el programa de pruebas organizado en 2024 para prepararlo de cara a su debut en la Fórmula 1. Su primer recuerdo, sin embargo, se remonta a algunos años antes, durante la presentación de un monoplaza en Silverstone.

“Había oído hablar de Kimi. Lo vi en el garaje y le pregunté si era él. Me respondió en inglés, así que le expliqué que yo también era italiano. Después hablé con su padre, Marco. Me contó cómo se habían dado las condiciones para el ingreso de Kimi al programa de Mercedes. Parecía que todos los planetas se habían alineado”.

Cuando llegó el momento de iniciar los test, Musconi se encontró frente a un chico que aún no cumplía dieciocho años. El primer episodio que recuerda, no obstante, no tiene que ver con un monoplaza, sino con una furgoneta. “Estábamos en el circuito de Spielberg. Nos llevó a dar una vuelta a la pista bajo una lluvia intensa: bueno, no imaginaba que una furgoneta pudiera ir tan rápido. Nos mató del susto. Duró poco, porque los frenos ya estaban cocinados después de un par de vueltas”.

Luego llegó el turno de subirse al Mercedes. También en aquella ocasión la pista estaba mojada. Musconi disponía de las referencias del monoplaza utilizado anteriormente por Valtteri Bottas y quedó impresionado.

“Era su primera tanda en mojado y de inmediato se situó cerca de las referencias de Valtteri en Spielberg que teníamos archivadas. Me preguntaba cómo era posible. Nunca había manejado un Fórmula 1: ¿cómo hacía para frenar ya de esa manera? ¿Cómo sabía dónde colocar el auto sobre mojado? Aquello me dejó sin palabras”.

Las pruebas posteriores, incluida la de Imola, confirmaron el veredicto del ingeniero, quien preparó un informe destinado a la cúpula técnica de Mercedes. “Después de tres test había entendido que este chico era un fenómeno”, relata Musconi. Una convicción que haría aún más difícil comprender lo que ocurriría en la temporada siguiente.

Un plan de dos años, completado antes de tiempo

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Bradley Lord, director adjunto del equipo Mercedes, recuerda la primera vez que vio a Antonelli en el garaje de la escudería. Fue en el Gran Premio de Mónaco de 2018. Kimi era todavía un niño, tan pequeño que apenas alcanzaba a ver por encima de la mesa de trabajo.

Ocho años después, aquel niño ha conquistado el Mundial. Pero cuando Mercedes decidió confiarle el asiento que dejó libre Lewis Hamilton, los objetivos eran distintos. “Esperábamos desarrollar a un piloto que pudiera ayudarnos a ganar el campeonato de Constructores en 2026 —explica Lord—. El plan contemplaba un 2025 de aprendizaje, para ponerlo en condiciones de aportar de manera importante al año siguiente. Evidentemente, Kimi aceleró el programa”.

La apuesta había sido valiente. Mercedes perdía a Hamilton, el piloto más laureado en la historia de la Fórmula 1, pero en lugar de buscar una solución conservadora prefirió abrir un capítulo nuevo. “No habría tenido sentido buscar una media copia de Lewis" —explica Lord—; "teníamos que hacer algo diferente, comenzar una nueva historia. Al final, lo que realmente importa es únicamente la velocidad, el rendimiento y el potencial. Todo lo demás se puede gestionar”.

Lord destaca sobre todo la rapidez en la evolución de Antonelli. “El año pasado aprendió en una temporada lo que normalmente se aprende en tres años. Tuvo un buen comienzo, una parte central difícil y un cierre positivo. Pero, sobre todo, encontró por sí mismo la manera de salir de las dificultades. En cierto sentido, para mí esta es su cuarta temporada, no la segunda”.

Cinco minutos que retratan a una persona

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Rosa Herrero, Senior Public Relations Manager, conoce a otro Kimi. Al que debe acompañar de una entrevista a otra, proteger de las peticiones constantes y guiar a través de los compromisos de una jornada que muchas veces no deja tiempo ni para respirar. Tras diez años junto a Lewis Hamilton, la transición hacia Antonelli fue también para ella todo un descubrimiento. Entre ambos se ha forjado un fuerte lazo de confianza.

Hay un pequeño secreto en la agenda de Rosa. Cuando programa un encuentro de Kimi con periodistas italianos, reserva veinte minutos, pero comunica solamente quince. Los otros cinco son un margen de seguridad. “Sé que cuando termina la entrevista se quedará todavía hablando, saludando a todos. No quiero ser la que llega y dice continuamente que tenemos que irnos. Así que le dejo esos minutos extra”.

No es una concesión ocasional. Rosa conoce la dificultad de Kimi para sustraerse de una conversación. “Tiene una memoria increíble para los nombres. Le presentas a una persona y la vez siguiente ya sabe quién es. Saluda a todos, se detiene a platicar. Creo que es algo que viene de su educación, de su familia”.

También Lord reconoce en esa espontaneidad una de las cualidades más valiosas del piloto, y revela un detalle sorprendente: “En todos los años que llevamos trabajando con él, hemos hecho un solo día de media training. Uno solo. Queremos personalidades auténticas, no robots. Kimi es él mismo: es honesto, transparente, abierto. Es uno de sus superpoderes”.

Uno más del grupo, sin necesidad de interpretar un papel

Kimi Antonelli, Peter Bonnington

Foto di: Reginald Mathalone / NurPhoto via Getty Images

Peter Bonnington ha trabajado con algunos de los pilotos más fuertes de la historia reciente de la Fórmula 1, desde Jenson Button hasta Michael Schumacher. Durante doce temporadas fue el ingeniero de pista de Lewis Hamilton, compartiendo seis títulos mundiales. Cuando Lewis dejó Mercedes, también para Bono se abrió una nueva etapa, con un reto particular: construir una relación con un joven de dieciocho años que de pronto ocupaba uno de los asientos más importantes de la Fórmula 1.

La primera vez que coincidió con Antonelli, en Mónaco, Kimi era aún un niño. Toto Wolff se lo presentó anunciando, casi en broma, que algún día sería su ingeniero de pista. Bonnington sonrió, sin imaginar que aquella profecía se haría realidad.

La relación profesional creció a la par de la humana. “Kimi trajo al garaje una dimensión de diversión espontánea, casi como de patio de juegos" —cuenta Bono—. "No significa que antes hubiera mal ambiente, en absoluto. Pero llegó este chico que derribó de inmediato ciertas barreras. Es uno más del grupo; trabajamos duro y nos divertimos juntos”.

Es precisamente esa expresión, “uno más del grupo”, la que mejor describe cómo vive Antonelli el día a día en Mercedes. No ha buscado levantar una distancia entre él y quienes trabajan en su monoplaza. Prefiere sentarse sobre una pila de neumáticos a conversar con los mecánicos, compartir una broma o quedarse un rato más incluso cuando la agenda sugeriría marcharse.

Un comportamiento que Bradley Lord atribuye a sus raíces: “Creció dentro de los equipos de carreras gracias a Marco y Veronica; sabe lo que significa formar parte de una escudería. Y eso se nota todos los días”. Antonelli conoce ese entorno desde niño. Aprendió pronto que detrás de un auto de carreras hay personas, antes incluso que cargos y responsabilidades. Y hoy, pese a haberse coronado campeón del mundo, sigue comportándose como siempre lo ha hecho, sin necesidad de demostrar a cada instante que es el piloto más importante del garaje.

El salmón, los postres y los pequeños secretos del hospitality

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Existe, sin embargo, un rincón en el paddock de Mercedes donde el campeón del mundo vuelve a ser simplemente un chico de veinte años. Es la cocina del hospitality, donde trabaja Zugel, el cocinero encargado de preparar los alimentos para Antonelli y George Russell.

Zugel ya conocía a Kimi desde su paso por la Fórmula 2. Desde su llegada a la Fórmula 1 comenzó a ocuparse directamente de su alimentación, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de Sergi Ávila. Pero Antonelli no siempre está dispuesto a respetar el plan.

“A veces intenta ser más listo que Sergi, saltarse las reglas para comer algo que no debería" —relata divertido Zugel—. "En Singapur entró en la cocina sin que lo viera. Me tocó un hombro, me di la vuelta y me lo encontré enfrente. Me pidió una doble porción de salmón. Pensé que todo estaba acordado”.

No era así. “Unos diez minutos después llegó Sergi y me preguntó si Kimi había pedido algo en especial. Le conté lo de la doble porción. Recién entonces entendí que no estaba autorizada”. En otra ocasión, Antonelli se acercó al bufé para servirse un filete de carne, ignorando el menú preparado expresamente para él. Y cuando ve algún postre especialmente tentador, intenta convencer al chef de que le guarde una ración. “Me dice que le aparte algo para más tarde, pero que no se lo diga a Sergi”, sonríe Zugel.

Son pequeñas complicidades que han cimentado una relación especial. Zugel conoce ya los gustos de Kimi, el punto exacto en que prefiere la pasta y qué platillos lo hacen más feliz. “A través de la comida aprendes a conocer a una persona desde otra perspectiva. Buscas prepararle lo que le gusta, ajustas detalles según sus preferencias y poco a poco construyes un vínculo. Al final pasa tanto tiempo aquí que esto se ha convertido casi en un segundo hogar”.

El cocinero también quedó asombrado por la evolución de Antonelli. “Es impresionante ver la madurez que ha alcanzado, sobre todo en el plano mental. No parece sentir la presión. Y aun así, pese a todo lo que ha ocurrido, sigue siendo el mismo muchacho”.

Cuando el talento no bastaba

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Erik Junius

La primera temporada de Antonelli en la Fórmula 1 no fue sencilla. Tras un arranque alentador, el verano de 2025 representó el tramo más complejo de su camino. Musconi no oculta que aquel bache lo sorprendió profundamente.

“Si me preguntas qué es lo que más me ha asombrado en estos dos años, te respondo que fueron las dificultades del año pasado. Después de tres test estaba convencido de que era un fenómeno. En cierto momento me preguntaba: ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que no logre expresar todo lo que vimos?”.

La respuesta, al menos en parte, surgió al intercambiar opiniones con ingenieros acostumbrados a tratar con pilotos jóvenes. “Me hicieron notar algo que habíamos subestimado. Trabajar con un rookie es distinto a trabajar con un piloto experimentado. Y me di cuenta de que muchos de los ingenieros que seguían a Kimi nunca habían trabajado con un debutante”.

Una reflexión que traslada parte del foco del piloto hacia la estructura encargada de arroparlo. Antonelli necesitaba aprender, pero Mercedes también debía adaptar su método de trabajo. Lord confirma lo arduo que resultó atravesar aquella etapa: “Solo unos pocos pilotos pueden soportar la presión de entrar directamente en un equipo de punta. Kimi sentía la responsabilidad hacia todos, incluso por la pelea en el campeonato de Constructores. Era un peso enorme”.

Rosa Herrero recuerda especialmente Spa. Tras una sesión particularmente complicada, debía acompañarlo ante las televisiones para las entrevistas obligatorias. Sin embargo, percibió que Kimi no estaba listo. Lo llevó de vuelta con los ingenieros, dándole margen para hablar con el equipo y recuperar algo de calma. “Sabía que necesitaba tiempo. Le repetía que tenía que creer en sí mismo. Cuando tienes diecinueve años es muy difícil cargar con el peso de todo un mundo juzgándote. Y hoy todo se amplifica a través de las redes sociales”.

También Bonnington guarda memoria de aquellos meses. Mercedes había introducido modificaciones en la suspensión trasera que no favorecieron a Antonelli, pero el juicio externo recaía inevitablemente sobre el piloto. Después de Monza, Bono sintió la necesidad de mantener con él una charla franca. Había cosas que no funcionaban y tocaba mejorarlas.

Fue el inicio de una reconstrucción. Lord señala precisamente esa reunión posterior a Monza y el fin de semana de Bakú como el punto de inflexión en el que Kimi comenzó a reencontrar su camino. El equipo nunca dejó de creer en él, y Antonelli estaba aprendiendo a reaccionar.

La madurez adquirida salió a relucir en 2026, especialmente cuando se interrumpió su racha de buenos resultados. “Me impresionó la forma en que gestionó la decepción" —cuenta Lord—. "En el momento estaba molesto, emocionalmente involucrado, pero poco después ya había pasado página y estaba concentrado en la siguiente carrera”.

En Singapur, tras un viernes complicado, siguió trabajando hasta recuperar un rendimiento de primerísimo nivel. En Austin lo hizo todavía mejor. Lord recuerda la serenidad que mostró durante la clasificación texana: “Sabía que estaba juntando las piezas del rompecabezas. Y cuando llegó la vuelta decisiva, las colocó todas en su sitio”.

Una madurez que sorprende igualmente a Bonnington: “La manera en que lee una carrera, capta los pequeños detalles, describe el comportamiento del auto durante los debriefings... Son cosas que esperarías de un piloto con diez años de experiencia. Y muchas de ellas no se pueden enseñar; le salen de forma natural”.

El campeón que siente que apenas está empezando

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Clive Mason / Getty Images

Hay una conversación que Sergi Ávila recuerda con especial orgullo. Tras el Gran Premio de Hungría, cuando Antonelli ya había demostrado que podía medirse de tú a tú con los mejores pilotos del mundo, Kimi le confesó que todavía se sentía lejos de su verdadero techo.

No era una valoración meramente técnica, sino la conciencia de que aún le quedaba mucho por aprender, sobre todo en los duelos directos contra rivales curtidos y en situaciones de carrera que jamás había experimentado. “Me dijo que todavía necesitaba exponerse a muchos escenarios distintos, acumular experiencia. Para mí, escucharlo hablar así fue algo hermoso”.

Desde su salto del karting a los monoplazas, Antonelli nunca disputó dos temporadas en una misma categoría antes de aterrizar en la Fórmula 1. Tuvo que aprender constantemente algo nuevo. Incluso 2026, con el cambio reglamentario, supuso un desafío inédito.

Hoy es campeón del mundo. Ha alcanzado la meta que perseguía desde niño, pero quienes lo rodean describen a un joven que no parece dar nada por terminado.

Rosa seguirá dejándole cinco minutos extra en la agenda. Zugel probablemente tendrá que defender algún postre más de las incursiones de su comensal más célebre. Bono procurará preservar esa relación directa y espontánea que construyó con su piloto. Y Sergi, tal vez, ya no intentará convencerlo de quedarse en casa durante sus fines de semana libres.

Son pequeños detalles, alejados de los cronómetros y de las tablas de posiciones, pero cuentan algo esencial: Antonelli se ha convertido en campeón del mundo sin perder la curiosidad, la frescura ni la necesidad de vínculos auténticos propios de su edad.

Bradley Lord, quien lo conoce desde que era un niño incapaz de asomarse por encima de la mesa del garaje, observa hoy con orgullo al piloto en el que se ha transformado: “Fuera del auto es fantástico. Pero cuando se sube a un monoplaza es un monstruo. Un monstruo bueno, pero un monstruo”.

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