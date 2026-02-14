Cadillac revela cómo hizo su video para el Super Bowl que costó 20 millones de dólares

Cadillac ha publicado un video detrás de escena que detalla cómo construyó y lanzó la presentación de su primera decoración de Fórmula 1 de cara a la temporada 2026. Mostrado al público durante el Super Bowl, el coche desde entonces ha sido observado por los aficionados mientras participaba en los tests en Bahréin.

El equipo estadounidense se unirá a la parrilla como el 11º equipo de F1 tras un proceso largo y desafiante. Con el respaldo de General Motors y el emblema Cadillac en su lateral, finalmente pudo reunir el valor que el campeonato buscaba en un equipo adicional para incorporar. Ahora, apoyándose en su identidad estadounidense, se ha anclado a la idea de ir a la Luna mientras el famoso discurso de 1962 del presidente John F. Kennedy sonaba sobre el video de presentación de la decoración.

"Esta es la mayor historia de cenicienta que puedas imaginar", dijo el CEO Dan Towriss a los espectadores. "Esta es la primera decoración del equipo Cadillac de Fórmula 1. Queríamos llevarla al escenario más grande. Estamos mostrando la decoración de una manera que nunca se ha hecho antes".

El coche para el video fue construido y filmado en un estudio de producción virtual, similar al utilizado en producciones como la serie de Disney The Mandalorian. Esta enorme pantalla proyecta un fondo capaz de moverse con la cámara, permitiendo una profundidad increíble al tiempo que mantiene una iluminación y reflejos realistas.

"Quería que la película se sintiera bastante orientada al futuro", dijo el director Sam Pilling. "Algo que se sintiera realmente icónico, atemporal. Pero también, este era un momento real, mientras al mismo tiempo llevábamos a los espectadores en este viaje de sangre, sudor y lágrimas que han sido necesarios para llevar a Cadillac hasta la línea de salida, hasta la parrilla".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El supervisor de VFX Andrew Proctor añadió: "Los grandes efectos visuales siempre comienzan con algo capturado en cámara. Necesitamos asegurarnos de que esta película hable a los aficionados de la F1 y que todo sea preciso, porque es un deporte orientado al detalle".

Se ha sugerido que el anuncio pudo haber costado en torno a los 20 millones de dólares, según Towriss, quien espera que el equipo empiece a recuperar esa inversión recién en su tercer año de operaciones.

"Probablemente pasen un par de años antes de que, en términos operativos, el equipo esté en números negros o en equilibrio en términos de caja", dijo. "Creo que estamos por delante de lo que eran nuestras proyecciones, sabiendo lo que iba a costar entrar en la Fórmula 1".

El video termina con un mensaje de Pilling: "Espero que la gente sienta una verdadera sensación de emoción y anticipación por la llegada de Cadillac a la F1", dijo. "En última instancia, supongo, dar a los estadounidenses un poco de sensación de orgullo de que ahora están en la escena de la F1".