Después de poder dar solamente 28 giros durante la sesión matinal del miércoles, Franco Colapinto regresó el viernes al volante del A526 y completó la jornada más productiva de Alpine en el Circuito Internacional de Bahréin.

El piloto argentino comenzó con 64 giros durante la mañana y luego agregó otras 80 vueltas para un total de 144, lo que dejó a Alpine como el quinto equipo que más kilómetros recorrió el viernes en un apretado clasificador, ya que McLaren lideró con 161 vueltas.

En cuanto a los tiempos, siempre de relativa importancia en pruebas de pretemporada, Colapinto finalizó octavo en el orden con una mejor vuelta de 1m35s806.

"Fue bueno terminar la semana con tantas vueltas completadas y es positivo afrontar ahora el fin de semana con mucho por analizar y comprender", dijo el piloto de 22 años al realizar un balance de lo vivido.

"El coche funcionó bien hoy, realmente nos centramos en dar muchas vueltas para seguir construyendo mi experiencia con el auto. Pierre tuvo un buen día ayer y el auto se sintió en una posición decente desde el principio esta mañana, lo que me permitió ir construyendo todo tanda a tanda, vuelta a vuelta".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Los equipos siguieron trabajando esta semana en Bahréin en comprender los nuevos sistemas de los coches y las unidades de potencia, algo en lo que Colapinto pudo avanzar este viernes.

"Hicimos una mezcla real de rodaje y pruebas y empezamos a tener una sensación y más detalle sobre cómo se comporta el auto".

"Creo que hemos terminado la semana en un buen lugar. Completamos 318 vueltas en total como equipo y hay mucho más por hacer la próxima semana cuando se reanuden las pruebas. Hay mucho por aprender y dejo este test en una situación mucho mejor que cuando empezamos, así que un gran agradecimiento a todo el equipo por su increíble trabajo esta semana", concluyó.

La Fórmula 1 tendrá los últimos tres días de la pretemporada en Bahréin entre el miércoles y el viernes de la próxima semana.