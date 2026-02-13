Ir al contenido principal

Fórmula 1

El primer veredicto de Charles Leclerc sobre las chances de Ferrari en la F1 2026

Charles Leclerc ha dado su opinión sobre el orden competitivo de la Fórmula 1 en 2026, que, según admite, sigue siendo algo poco claro por ahora.

Benjamin Vinel Roberto Chinchero
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc cree que Red Bull y Mercedes están por delante de Ferrari y McLaren en términos de rendimiento de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1.

El campeonato mundial ha introducido nuevos reglamentos de chasis y motor para la próxima campaña, con un orden competitivo bastante impredecible como consecuencia.

Las nuevas unidades de potencia en particular son un factor diferenciador importante, ya que requieren numerosas tácticas de gestión de energía como el lift-and-coast y reducciones de marcha más tempranas, que los equipos necesitan dominar y que podrían contribuir a ocultar el verdadero potencial de los coches.

"Hay vueltas en las que estamos ocho décimas arriba y abajo cambiando un solo ajuste", reveló Fernando Alonso, de Aston Martin.

Esto hace que el orden competitivo sea aún más difícil de descifrar. "Es muy difícil de entender", admitió Leclerc. "Era difícil con la generación anterior de coches, pero ahora con el híbrido y especialmente con el motor eléctrico siendo mucho más potente, hay tantos pequeños ajustes que puedes hacer, y ahora puedes ocultar el verdadero potencial del coche de muchas, muchas maneras diferentes. Así que es muy, muy difícil para nosotros entender exactamente dónde estamos.

"De lo que estoy contento es de que estamos siguiendo nuestro programa. No hemos tenido problemas de fiabilidad hasta ahora, y este es un buen comienzo. Todo encaja con lo que esperábamos. Así que esa es una buena base sobre la que empezar a trabajar y mejorar".

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Igualmente, existen grandes diferencias entre los equipos y comienza a emerger cierta jerarquía.

Mientras Red Bull y Mercedes se han ido pasando mutuamente la etiqueta de favoritos, Leclerc cree que ambos tienen una ligera ventaja sobre los otros dos equipos punteros, Ferrari y McLaren.

"Creo que todos están intentando pasarle la pelota a los demás, es normal en este punto de la temporada", añadió el monegasco.

"Creo que Red Bull ha mostrado cosas muy impresionantes en lo que respecta a la unidad de potencia desde el inicio de las pruebas, especialmente aquí. Mercedes también está mostrando cosas muy impresionantes en ocasiones. Pero diría que están ocultando mucho más.

"Esperaría que esos dos en particular estén un poco por delante de nosotros. Luego McLaren es un poco más difícil de entender, pero desde donde estoy ahora, es Red Bull, Mercedes al frente, y luego nosotros. Pero por ahora no parece haber demasiada diferencia".

Mercedes ha marcado el mejor tiempo de la semana en Bahréin con Andrea Kimi Antonelli en 1m33s669, por delante del Ferrari de Lewis Hamilton en 1m34s209 y del McLaren de Oscar Piastri en 1m34s549.

La vuelta más rápida de Red Bull ha sido el 1m34s798 de Max Verstappen en el primer día, lo que sugiere que hay más potencial por parte del RB22 impulsado por el motor Red Bull Ford.

