VIDEO: El incidente de Franco Colapinto al final del viernes en el test de Bahréin

La complejidad de los nuevos monoplazas de 2026 no perdona ni siquiera después de terminada la sesión. El piloto argentino Franco Colapinto fue el protagonista de uno de los momentos más tensos en el cierre de los test de la primera semana de pretemporada en Bahréin cuando su Alpine hizo un movimiento extraño una vez que la bandera de cuadros ya había caído.

El incidente ocurrió en un momento inusual: cuando los coches se dirigían a la parrilla de salida. Mientras Colapinto se dirigía hacia la recta principal con su Alpine A526, intentó realizar una maniobra calentamiento de los neumáticos. El objetivo era preparar una simulación de salida, un procedimiento que, con las nuevas unidades de potencia y la gestión de energía, se ha vuelto un dolor de cabeza técnico para toda la parrilla.

Cuando la toma del sistema de transmisión de televisión se abrió se observó al coche del argentino ir de un lado a otro tras un movimiento extraño del eje trasero provocando un medio trompo inesperado que lo dejó a escasos centímetros de impactar contra el muro de la recta de meta en Sakhir, pero Colapinto logró rescatar el coche antes de cualquier daño.

El piloto evitó el choque frontal y tomó posición en la parrilla para la simulación donde otros pilotos tuvieron problemas para poder arrancar.

Este episodio se suma a la larga lista de trompos y salidas de pista vistos durante los tres días en Bahréin, confirmando que la curva de aprendizaje para la temporada 2026 será sumamente pronunciada.