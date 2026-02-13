Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

VIDEO: El incidente de Franco Colapinto al final del viernes en el test de Bahréin

El piloto argentino perdió momentáneamente el control de su Alpine en la parte final del último día en Bahréin cuando se aprestaba a realizar una práctica de largada.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Franco Colapinto

Franco Colapinto

La complejidad de los nuevos monoplazas de 2026 no perdona ni siquiera después de terminada la sesión. El piloto argentino Franco Colapinto fue el protagonista de uno de los momentos más tensos en el cierre de los test de la primera semana de pretemporada en Bahréin cuando su Alpine hizo un movimiento extraño una vez que la bandera de cuadros ya había caído. 

El incidente ocurrió en un momento inusual: cuando los coches se dirigían a la parrilla de salida. Mientras Colapinto se dirigía hacia la recta principal con su Alpine A526, intentó realizar una maniobra calentamiento de los neumáticos. El objetivo era preparar una simulación de salida, un procedimiento que, con las nuevas unidades de potencia y la gestión de energía, se ha vuelto un dolor de cabeza técnico para toda la parrilla.

Cuando la toma del sistema de transmisión de televisión se abrió se observó al coche del argentino ir de un lado a otro tras un movimiento extraño del eje trasero provocando un medio trompo inesperado que lo dejó a escasos centímetros de impactar contra el muro de la recta de meta en Sakhir, pero Colapinto logró rescatar el coche antes de cualquier daño. 

El piloto evitó el choque frontal y tomó posición en la parrilla para la simulación donde otros pilotos tuvieron problemas para poder arrancar.

Este episodio se suma a la larga lista de trompos y salidas de pista vistos durante los tres días en Bahréin, confirmando que la curva de aprendizaje para la temporada 2026 será sumamente pronunciada.

 

Joshua Duerksen se une a Mercedes F1 como piloto de desarrollo

Presentación de Mercedes para la F1 2026
Las fotos del primer día de pruebas de la F1 2026 en Barcelona

Test de pretemporada en Barcelona
Así vivimos las pruebas del lunes de la F1 2026 en Barcelona

Test de pretemporada en Barcelona
Por qué Alpine está nervioso por su exclusivo diseño del alerón trasero de F1 2026

Test de pretemporada en Bahrein
Alpine admite un error propio en el fallo que afectó a Franco Colapinto en Bahréin

Test de pretemporada en Bahrein
Alpine: "Veremos lo mejor de Franco Colapinto con un mejor coche en 2026"

Test de pretemporada en Bahrein
Gasly explica el problema de Alpine en Bahréin: "Vimos algo que no nos gustó"

Test de pretemporada en Bahrein
Alpine oficializa su salida del WEC y de las 24 Horas de Le Mans

Alpine vuelve a tener problemas y provoca otra bandera roja en Bahréin

Test de pretemporada en Bahrein
El primer veredicto de Charles Leclerc sobre las chances de Ferrari en la F1 2026

Verstappen, satisfecho con los test en Bahréin, pero aún ve margen de mejora

Test de pretemporada en Bahrein
F1 2026 Test Bahréin 1: estadísticas del tercer día de pruebas

Test de pretemporada en Bahrein
Romain Grosjean regresa a la IndyCar y ficha por Dale Coyne Racing para 2026

St. Petersburg
