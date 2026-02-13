VIDEO: El incidente de Franco Colapinto al final del viernes en el test de Bahréin
El piloto argentino perdió momentáneamente el control de su Alpine en la parte final del último día en Bahréin cuando se aprestaba a realizar una práctica de largada.
Franco Colapinto
Foto de: Motorsport.com
La complejidad de los nuevos monoplazas de 2026 no perdona ni siquiera después de terminada la sesión. El piloto argentino Franco Colapinto fue el protagonista de uno de los momentos más tensos en el cierre de los test de la primera semana de pretemporada en Bahréin cuando su Alpine hizo un movimiento extraño una vez que la bandera de cuadros ya había caído.
El incidente ocurrió en un momento inusual: cuando los coches se dirigían a la parrilla de salida. Mientras Colapinto se dirigía hacia la recta principal con su Alpine A526, intentó realizar una maniobra calentamiento de los neumáticos. El objetivo era preparar una simulación de salida, un procedimiento que, con las nuevas unidades de potencia y la gestión de energía, se ha vuelto un dolor de cabeza técnico para toda la parrilla.
Cuando la toma del sistema de transmisión de televisión se abrió se observó al coche del argentino ir de un lado a otro tras un movimiento extraño del eje trasero provocando un medio trompo inesperado que lo dejó a escasos centímetros de impactar contra el muro de la recta de meta en Sakhir, pero Colapinto logró rescatar el coche antes de cualquier daño.
El piloto evitó el choque frontal y tomó posición en la parrilla para la simulación donde otros pilotos tuvieron problemas para poder arrancar.
Este episodio se suma a la larga lista de trompos y salidas de pista vistos durante los tres días en Bahréin, confirmando que la curva de aprendizaje para la temporada 2026 será sumamente pronunciada.
Comparte o guarda esta historia
Por qué Alpine está nervioso por su exclusivo diseño del alerón trasero de F1 2026
Alpine admite un error propio en el fallo que afectó a Franco Colapinto en Bahréin
Alpine: "Veremos lo mejor de Franco Colapinto con un mejor coche en 2026"
Gasly explica el problema de Alpine en Bahréin: "Vimos algo que no nos gustó"
Alpine oficializa su salida del WEC y de las 24 Horas de Le Mans
Alpine vuelve a tener problemas y provoca otra bandera roja en Bahréin
Últimas noticias
El primer veredicto de Charles Leclerc sobre las chances de Ferrari en la F1 2026
Verstappen, satisfecho con los test en Bahréin, pero aún ve margen de mejora
F1 2026 Test Bahréin 1: estadísticas del tercer día de pruebas
Romain Grosjean regresa a la IndyCar y ficha por Dale Coyne Racing para 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados