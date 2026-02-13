Checo Pérez y Cadillac superan los 1,700 km en Bahréin: "El progreso es increíble"
Sergio Pérez destacó que, a pesar de los problemas, Cadillac está dando pasos adelante en el rendimiento de cara a Australia.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
El equipo Cadillac cerró con altibajos sus primeros test oficiales de la Fórmula 1, con Sergio Pérez teniendo el honor del turno del viernes en la tarde-noche completando más de 60 giros y simulaciones de carrera en Bahréin.
Tras tres intensas jornadas, el equipo estadounidense demostró que su proyecto avanza con paso firme, acumulando más de 1,700 kilómetros de rodaje.
Sergio "Checo" Pérez fue el encargado de cerrar esta semana de actividad, consolidando los avances logrados previamente en el shakedown de Barcelona. Junto a su compañero Valtteri Bottas, el mexicano logró completar más de 320 vueltas totales, enfocándose principalmente en la gestión de energía, el comportamiento de los neumáticos y, de manera crucial, simulaciones de carrera que aportan datos vitales para el estreno en el Gran Premio de Australia el próximo 8 de marzo.
Avance "increíble": El balance de Checo Pérez
Para el piloto mexicano, estas sesiones han sido fundamentales para entender el ADN de su nuevo monoplaza. "Ha sido un test realmente positivo, con muchos aprendizajes en todas las áreas. El progreso es increíble", afirmó Pérez tras bajar del coche y finalizar en la posición 14.
A pesar de los retos técnicos que implica una escudería nueva, "Checo" destacó la armonía que se respira en el garaje: "Todavía hay cosas por mejorar, por supuesto, pero en general estamos avanzando, uniéndonos como equipo y disfrutando de sacar el máximo provecho del coche y de nosotros mismos".
Graeme Lowdon, director del equipo, no ocultó su satisfacción por la fiabilidad mostrada a pesar de los problemas del jueves y del viernes resaltando que la distancia recorrida equivale a más de cinco Grandes Premios.
"Los datos que esto nos da como equipo nuevo son inestimables", explicó Lowdon. "No solo para encontrar equilibrio y rendimiento, sino también para integrarnos como una unidad de equipo eficiente".
Con solo tres días restantes de pruebas la próxima semana, Cadillac se enfocará ahora en perfeccionar los procedimientos de carrera y extraer el máximo rendimiento puro.
