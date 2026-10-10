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Fórmula 1 GP de Singapur

Los resultados completos de la accidentada carrera sprint del GP de Singapur

Este es el clasificador definitivo de la carrera sprint del Gran Premio de Singapur, donde solo 13 coches llegaron a la meta.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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Fórmula 1 - GP de Singapur - Carrera sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 20

-

     3 8   Red Bull Red Bull
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 20

+2.591

2.591

 2.591   3 7   Ferrari Ferrari
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 20

+16.871

16.871

 14.280   3 6   Ferrari Ferrari
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 20

+17.238

17.238

 0.367   3 5   Mercedes Mercedes
5 New Zealand L. Lawson RB 30 20

+20.632

20.632

 3.394   3 4   RB Red Bull
6 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 20

+24.321

24.321

 3.689   3 3   Haas Ferrari
7 Germany N. Hulkenberg Audi 27 20

+27.525

27.525

 3.204   3 2   Audi Audi
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 20

+28.272

28.272

 0.747   3 1   McLaren Mercedes
9 France P. Gasly Alpine 10 20

+36.220

36.220

 7.948   3     Alpine Mercedes
10 France E. Ocon Haas F1 31 20

+37.640

37.640

 1.420   3     Haas Ferrari
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 20

+50.464

50.464

 12.824   3     Aston Martin Honda
12 Spain C. Sainz Williams 55 20

+52.467

52.467

 2.003   3     Williams Mercedes
13 United Kingdom A. Lindblad RB 41 20

+55.792

55.792

 3.325   3     RB Red Bull
14 Australia O. Piastri McLaren 81 19

1 Lap

     3     McLaren Mercedes
15 Thailand A. Albon Williams 23 14

6 Laps

     5     Williams Mercedes
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 6

14 Laps

     4     Audi Audi
17 Finland V. Bottas Cadillac 77 6

14 Laps

     4     Cadillac Ferrari
18 Argentina F. Colapinto Alpine 43 2

18 Laps

     1     Alpine Mercedes
19 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 2

18 Laps

     1     Red Bull Red Bull
20 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 1

19 Laps

           Mercedes Mercedes
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 1

19 Laps

     1     Cadillac Ferrari
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 0

20 Laps

           Aston Martin Honda
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Fórmula 1 - GP de Singapur - Mejores vueltas carrera sprint

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Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 20

1'45.457

   I 168.637
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 19

+0.560

1'46.017

 0.560 I 167.746
3 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 19

+0.815

1'46.272

 0.255 I 167.344
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 11

+1.281

1'46.738

 0.466 I 166.613
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 17

+1.405

1'46.862

 0.124 I 166.420
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+1.435

1'46.892

 0.030 I 166.373
7 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 18

+1.509

1'46.966

 0.074 I 166.258
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+1.631

1'47.088

 0.122 I 166.069
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 11

+1.853

1'47.310

 0.222 I 165.725
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 13

+2.319

1'47.776

 0.466 I 165.008
11 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 11

+2.555

1'48.012

 0.236 I 164.648
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 17

+3.139

1'48.596

 0.584 I 163.762
13 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 19

+3.186

1'48.643

 0.047 I 163.692
14 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 19

+3.227

1'48.684

 0.041 I 163.630
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 11

+5.403

1'50.860

 2.176 I 160.418
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Fórmula 1 - GP de Singapur - Parrilla de salida carrera sprint

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Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

1'31.156

   195.094
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.120

1'31.276

   194.837
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.243

1'31.399

   194.575
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.298

1'31.454

   194.458
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.431

1'31.587

   194.176
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.546

1'31.702

   193.932
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.693

1'31.849

   193.622
8 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+1.185

1'32.341

   192.590
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+1.791

1'32.947

   191.334
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.999

1'33.155

   190.907
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.093

1'33.249

   190.715
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+2.264

1'33.420

   190.366
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+2.267

1'33.423

   190.359
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.310

1'33.466

   190.272
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+2.578

1'33.734

   189.728
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+3.212

1'34.368

   188.453
17 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+3.980

1'35.136

   186.932
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.506

1'35.662

   185.904
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+4.974

1'36.130

   184.999
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+5.604

1'36.760

   183.794
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+5.712

1'36.868

   183.590
22 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+6.220

1'37.376

   182.632
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