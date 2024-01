La capacidad "emocional" de Checo Pérez en sus días de Force India F1

Sergio Pérez está disfrutando de la etapa más exitosa de su carrera en la Fórmula 1 desde que se unió a Red Bull Racing en la temporada 2021, cosechando desde entonces cinco victorias, 25 podios y un subcampeonato.

Sin embargo, ya había protagonizado antes actuaciones memorables durante sus años con el equipo Force India -después llamado Racing Point-, organización en la que estuvo entre 2014 y 2020 y en la que alcanzó su primera victoria en la F1, el GP de Sakhir 2020, y siete visitas al podio.

Fue una época en la que "Checo" Pérez pudo reconstruir su carrera en la F1 tras su fallido paso por McLaren en 2013 y logró ser muy valorado en el paddock de la máxima categoría, algo que quizás contrasta con la actualidad, como se vio en la votación que hicieron sus colegas sobre los mejores pilotos de 2023.

"Creo que su reputación ha sufrido un duro golpe", dijo Bernie Collins, su antigua estratega en Force India, al podcast Beyond the Grid.

"Cuando empezamos el año (2023), estaba muy fuerte y me sorprendió lo fuerte que estaba contra Max (Verstappen)", agregó.

La ingeniería británica, quien actualmente se desempeña como analista de la F1 para Sky Sports, conoce muy bien a Pérez por el tiempo que coincidieron en Force India.

"Tengo 100% de debilidad por 'Checo', porque 'Checo' durante muchos años fue la persona que sumaba puntos en el equipo haciendo cosas como la estrategia de Rusia 2015, haciendo lo que se le pedía", dijo Collins en referencia al podio obtenido por el mexicano con una gran gestión de neumáticos en Sochi.

"No es el piloto que es Max. Max es un piloto mucho más fuerte. Probablemente no es el estratega que era Sebastian (Vettel, con quien Collins trabajó en Aston Martin), porque Sebastian es un estratega mucho más fuerte. Pero (Pérez) era muy bueno en la gestión de los neumáticos y trabajó muy bien con su antiguo ingeniero, Tim, para mejorar en clasificación", comentó.

"Diría que Sebastian es probablemente el mejor piloto con el que he trabajado, pero 'Checo' en ese equipo con el grupo del muro de boxes que teníamos, que no es muy diferente hoy, hizo muchas cosas buenas con ese coche".

Al recordar sus días en Force India, Collins dio un gran valor a Pérez por su capacidad para dejar atrás una mala clasificación y enfocarse en recuperarse luego en la carrera.

"Había al menos un momento en el que tenías una mala clasificación por la razón que fuera. Yo siempre llegaba a la oficina un poco desanimada, en plan 'esto no es lo que esperábamos, queríamos mucho más, va a ser una carrera difícil', cualquiera que fuera el caso".

"Y muy a menudo, 'Checo' estaría allí ya diciendo 'bien, ¿qué vamos a hacer en la carrera?' Y estábamos arrancando 18º o lo que fuera".

"Yo estaba como: 'ni siquiera he superado la negatividad todavía, y ya me estás preguntando cómo vamos a arreglarlo'. Obviamente no habías simulado arrancar 18º o lo que sea".

"Siempre sentí que, sobre todo con su familia que lo rodeaba, tenía una capacidad de recuperación emocional muy fuerte en esa etapa. Obviamente, es muy diferente cuando eres el piloto que más puntos está sumando. Es una situación muy diferente a la de Red Bull", finalizó Collins.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!