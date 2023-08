Checo Pérez defiende a Szafnauer: "No le dieron tiempo en Alpine"

Alpine anunció el viernes pasado una separación "de mutuo acuerdo" con Szafnauer, quien había llegado a la escudería de Enstone para asumir el rol de jefe de equipo a principios de la temporada 2022.

Szafnauer se había desempeñado inmediatamente antes como director del equipo Aston Martin, organización donde estuvo desde 2009, cuando llevaba el nombre de Force India, y allí coincidió varios años con Sergio Pérez, ya que el mexicano corrió para la escudería de Silverstone entre 2014 y 2020.

Al ser preguntado qué pensaba sobre la repentina salida de Szafnauer de Alpine, "Checo" Pérez respondió: "Creo que me sorprendió bastante, dado que fue sin antelación. Creo que Otmar es genial, a cualquier persona en esa posición hay que darle tiempo".

El actual piloto de Red Bull Racing insistió en que Alpine no tuvo paciencia con Szafnauer y no dudó del potencial del estadounidense de 58 años.

"Creo que a Otmar le ha faltado tiempo para demostrar realmente su potencial, que sé que es enorme porque he visto lo que ha hecho en otros equipos con presupuestos muy limitados y también con presupuestos no tan limitados. Así que creo que es una pena que lo hayan dejado ir", dijo.

Pérez se animó además a aconsejar a Alpine sobre el reemplazante de Szafnauer al frente del equipo: "Quien sea que venga necesita tener el tiempo adecuado, porque todas estas cosas en la Fórmula 1 llevan mucho tiempo".

Szafnauer, por su parte, dijo a Motorsport.com justo antes de abandonar el paddock el pasado domingo tras el Gran Premio de Bélgica: "Mi preocupación es por todos los maravillosos hombres y mujeres de Enstone y Viry que trabajan duro y hacen un buen trabajo. Espero que su futuro sea brillante".

"Estaba entrando en mi ritmo, empezando a conocer a todo el mundo, a motivarlos. Ya sabes, una marea alta levanta todos los barcos, y yo estaba llegando al punto en el que estaba subiendo la marea".

"Había gente, no tanto yo, pero gente llorando y despidiéndose. Les dije: 'Miren, sigo vivo, no he muerto. Estaré bien'".

