Los comisarios explican las sanciones a Checo Pérez en Japón F1

Sergio Pérez tuvo un domingo para olvidar en el circuito de Suzuka en el marco de la 16º ronda de la temporada 2023 de Fórmula 1, donde el piloto mexicano protagonizó diversos incidentes en apenas pocas vueltas.

Uno de ellos fue una infracción mientras la carrera estaba neutralizada con el coche de seguridad producto de la suciedad que había quedado en la pista tras una serie de choques ocurridos en la primera vuelta, entre ellos uno del propio Pérez con Lewis Hamilton.

Justamente, por los daños recibidos en ese contacto sucedido a solo metros de la salida, el piloto de Red Bull Racing se dirigió a los pits al término del giro inicial para reemplazar el alerón delantero, regresando a la cola del pelotón, solo por delante del Williams de Logan Sargeant y el Alfa Romeo de Valtteri Bottas.

Después de regresar a la pista, Dirección de Carrera informó primero que había tomado nota de una posible infracción de Pérez bajo el coche de seguridad y luego indicó que la situación había avanzado a una investigación de los comisarios.

Minutos después, ya con la carrera nuevamente bajo bandera verde, Pérez fue sancionado con cinco segundos, pero inicialmente no estuvo claro cuál había sido el motivo.

Luego se supo que la razón fue que el mexicano, al entrar a los pits para reemplazar el alerón delantero, se colocó por delante de la línea del Aston Martin de Fernando Alonso, lo cual fue considerado como un adelantamiento, algo estrictamente prohibido durante un período de coche de seguridad.

Un comunicado de los comisarios deportivos confirmó después el motivo del castigo: "Pérez adelantó a Alonso justo antes de entrar en boxes en condiciones de coche de seguridad".

Pérez fue también sancionado más tarde por chocar contra el Haas de Kevin Magnussen en la horquilla del circuito de Suzuka, lo que le valió otra sanción de cinco segundos.

"Pérez intentaba adelantar a Magnussen por el interior de la curva 11. Los comisarios determinan que Pérez fue el principal culpable de la colisión", informaron los comisarios.

"Aplicando las Directrices de Normas de Conducción 2023 para el adelantamiento en el interior de una curva, los Comisarios observan que no había una parte significativa del coche 11 junto al coche 20 y, por lo tanto, determinan que el coche 11 no tenía derecho a espacio de carrera en la curva 11. Pérez no consiguió realizar la maniobra de adelantamiento de forma segura y controlada", finaliza el comunicado.

Pérez también recibió dos puntos en su licencia por cada uno de los dos incidentes, lo que elevó su total a 7 de los 12 máximos estipulados antes de tener que ausentarse en una carrera.

