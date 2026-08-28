Checo Pérez intenta convencer a personal del paddock para unirse al equipo Cadillac en F1

Cuando Cadillac se armó para competir como el equipo 11 de la parrilla de la Fórmula 1 tuvo que recurrir a personal que estaba disponible para poder completar la titánica misión de estar listos en un año, esto en un mercado donde no solo los pilotos son codiciados sino también los ingenieros, un punto donde el equipo americano quiere apuntalar en las próximas campañas.

En este escenario, Sergio Pérez ha asumido un rol activo para favorecer el crecimiento de la estructura de Cadillac, aprovechando su amplia trayectoria tras su paso por equipos como Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y Red Bull y gracias a las relaciones que ha construido con los años admite que ha coqueteado con algunas personas para insinuarles que un cambio a Cadillac sería un paso positivo.

Durante su participación en el podcast oficial Beyond the Grid, Pérez explicó que, si bien no cuenta con la facultad ejecutiva para formalizar contrataciones, sí ha buscado influir de forma constante en la búsqueda de talentos.

Las palabras de Checo Pérez sobre el reclutamiento de personal para Cadillac

Para Sergio Pérez está claro que el proyecto de Cadillac es atractivo y por ello, cada que tiene oportunidad, insinúa con gente que considera que podría aportar valor al equipo que debería pensar en ellos.

"Obviamente conozco a mucha buena gente allá afuera, he estado en este paddock durante mucho tiempo. He estado tratando de convencer a algunas personas, por supuesto, pero al final del día también tienes que conocer tu posición. Y yo no soy el que toma esas decisiones sobre a quién traigo y a quién contrato. No es mi papel”, dijo Pérez en el podcast.

“Pero obviamente trato de influir y trato de decirle al equipo: creo que este tipo sería bueno si viene, y así sucesivamente. Y todo lo que puedo ver es que el interés por Cadillac en el paddock está aumentando cada vez más. Y eso es algo bueno de tener como equipo de Fórmula 1", finalizó.