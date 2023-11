Checo Pérez no sabía que Red Bull F1 terminaría tan temprano su Q2

Después de finalizar 13º en la Q1, Sergio Pérez fue el único piloto que no estaba en pista al final de la Q2, perdiendo así la posibilidad de dar una vuelta rápida sobre el cierre de la sesión.

Cuando fue llamado a boxes, el equipo le informó que estaba quinto y que aún quedaban cuatro minutos en la Q2.

Tras una pausa, Pérez le dijo a su ingeniero: "Hemos terminado bastante pronto, ¿no?". Su preocupación resultó ser válida, ya que posteriormente se vio relegado a la 12º posición, viéndose privado de avanzar a la fase final.

"Teníamos una estrategia antes de la calificación con el equipo", dijo el mexicano. "Y, obviamente, no conocemos este lugar, y estábamos pensando cuál era el mejor programa, y fuimos por este camino".

"Obviamente después de eso, es más fácil saber que fue una decisión equivocada. Ya en la Q1 tuvimos un poco de suerte de pasar porque no conseguimos nuestra vuelta final al volver a boxes".

"Y luego en la Q2, al terminar la sesión un poco demasiado pronto, había algo de evolución aún en pista, y estábamos en boxes".

Pérez dejó claro que no esperaba terminar la sesión con tanto tiempo por delante.

"No era tan consciente de que íbamos a terminar tan pronto", dijo.

Foto: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19

"Pero además, hoy no parecía que tuviéramos la décima final. No faltó un poco de ritmo ahí fuera. Como digo, este es un sitio nuevo para nosotros, así que no me lo esperaba, pero es lo que hay".

Pérez subrayó que conseguir temperatura en los neumáticos fue un reto.

"Sí, no ha sido sencillo", dijo. "Creo que en la calificación se ha visto a gente haciendo diferentes tipos de programas. Y a algunos les ha pasado factura, y nosotros hemos sido uno de ellos".

De todos modos, el piloto de Guadalajara sigue siendo optimista y cree que puede progresar en la carrera del sábado por la noche en Las Vegas.

"Creo que la degradación (de los neumáticos) podría ser potencialmente muy alta ahí fuera", dijo. "Así que hay muchas cosas que mirar mañana, y vamos a ver lo que somos capaces de hacer".

"Creo que deberíamos ser capaces de tener un ritmo de carrera mucho más rápido que el ritmo de calificación, así que espero que eso nos haga avanzar mañana".

