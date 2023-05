Checo Pérez se ha recuperado de tres prácticas en las que no se ubicó en la primera posición y de un viernes en donde no estuvo en el top tres para colocarse en la cima para la parrilla de salida del Gran Premio de Miami del 2023.

En las dos primeras rondas de la clasifcación, Sergio Pérez fue superado por su compañero de equipo Max Verstappen, quien incluso durante la segunda ronda fue, junto al monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, los únicos pilotos en meterse en el margen del 1m26s, rompiendo la barrera del 1m27s.

Pero en la tercera ronda de eliminación la suerte pareció sonreír al mexicano. Verstappen cometió un error en su primer intento, señalando por la radio que no tenía el control del RB19 como él lo hubiera deseado. Esto lo llevó a abortar su primer intento.

Mientras esto sucedía, el mexicano aprovechaba para marcar tiempos púrpura, de récord, en el primer y segundo sector, hasta cruzar la línea de meta en 1m26.841s, el tiempo a batir por sus rivales en la segunda parte de la Q3.

Verstappen salió atacando a los últimos minutos de la ronda final, al igual que el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, pero el monegasco cometió un error que lo llevó a trompear y provocar una bandera roja que definió todo porque con menos de dos minutos ya no había tiempo para que los pilotos puedan realizar otro intento de vuelta rápida.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Esto le dio la pole position al mexicano, mientras que Verstappen tendrá que remontar desde el noveno puesto tras no haber marcado una vuelta en la Q3.

Al hablar del resultado, Checo Pérez dijo que la situación no pintaba positiva tras cómo inició el fin de semana.

"Creo que ha sido mi peor fin de semana hasta la clasificación realmente", expresó al momento de llegar para festejar la pole.

"No podía entender cómo conseguir esa décimas que me faltaban todo el tiempo con Max y con los Ferrari. Estuve reseteando todo, hicimos pequeños cambios antes de la clasificación y todo comenzó a mejorar. Estuvimos jugando un poco con las herramientas con este asfalto y logramos la vuelta cuando importaba".

Al ser preguntado sobre qué falta en su coche para tener la velocidad, él indicó que estaban perdidos.

"Todo. Simplemente no se me daba. Era uno de esos fines de semana donde estaba teniendo problemas con el balance, la confianza. Este asfalto es muy sensible con la temperatura".

Respecto a la lucha por el campeonato ante Verstappen, dijo que esta es una oportunidad que debe capitalizar.

"Lo estoy disfrutando. Pienso carrera a carrera. Gracias a mi equipo porque han hecho un gran trabajo. Veremos qué sucede mañana. Es una nueva oportunidad. Al salir desde la pole somos los que tenemos algo que perder, pero vamos a salir a correr y a intentar disfrutar de esta gran multitud".