Checo Pérez explica los problemas en Hungría mientras destaca el avance de Aston Martin

Sergio Pérez tendrá un Gran Premio de Hungría complicado teniendo que remontar desde la última posición luego de que los presagios de la evolución de Aston Martin, problemas de ventilación en los frenos de su Cadillac así como de la caja de cambios se mezclaron para dejarlo en el puesto 22 en la sesión de clasificación.

El sábado empezó de la peor forma posible para Checo Pérez cuando tuvo que abandonar la FP3 por una nueva falla en su MAC-26.

Luego de la clasificación, Sergio Pérez admitió que fue complicado salir a la ronda para definir la parrilla de salida sin haber tenido tiempo en pista para simular las vueltas rápidas con las gomas blandas.

“Sí, fue bastante complicado. Creo que todo se hizo de forma muy apresurada. Tuvimos que cambiar la caja de cambios y tenemos la sensación de que algo salió mal, especialmente en alta velocidad el auto no está en ningún lado, desliza muchísimo”, expresó el mexicano quien admitió estaría dispuesto a iniciar desde los pits si eso significa tener una solución para la carrera.

“Con suerte podremos encontrar el problema más tarde hoy y, si eso significa arrancar desde el pit-lane, estaré contento de aceptarlo, porque pasar 70 vueltas alrededor de este lugar con un auto descompensado puede ser muy complicado.

Sumado a esto, Pérez ya había advertido que estaban en riesgo de quedar en la parte final de la parrilla de salida ante las nuevas especificaciones de Aston Martin. Fernando Alonso llevó a su coche a la Q2, lo cual afirmó lo dicho por el mexicano.

“Siempre supimos que cuando traen una actualización iban a ser muy rápidos, y lo han demostrado. Para nosotros solo es importante mantener el impulso, ser capaces de maximizar nuestros fines de semana. En este momento no estamos pudiendo hacer eso. Hay demasiados problemas alrededor y parecemos estar un poco rezagados en cuanto a maximizar nuestros rendimientos”.