Checo Pérez: "Red Bull tomó el camino equivocado, pero ahora lo entendemos"

El regreso a la acción de la Fórmula 1 este fin de semana en Zandvoort tras el receso de verano es también una nueva oportunidad para que Sergio Pérez recupera su rendimiento al volante del RB20 de Red Bull.

El piloto mexicano había arrancado muy bien el campeonato 2024 cosechando cuatro podios en las primeras cinco carreras, pero luego cayó en un bajón de rendimiento del que buscará comenzar a salir en el Gran Premio de Países Bajos.

"Básicamente me fui y desconecté. Pero siempre, cuando estás en las vacaciones de verano, la parte de atrás de la mente está siempre en contacto con los ingenieros y lo que está pasando", comenzó Pérez este jueves en su encuentro con los medios en Zandvoort.

"Diría que ha sido una pausa muy positiva para Red Bull. Hemos sido capaces de encontrar un montón de cosas. Creo que al menos sabemos dónde estamos con el coche en este momento. Ya sabes, ha habido una actualización o dos que probablemente nos llevó por el camino equivocado. Creo que mirando hacia atrás, en este momento sabemos exactamente cómo está funcionando el coche, que es una cosa muy buena, porque creo que no estaba tan claro en las últimas carreras. Si podemos arreglarlo y volver al nivel que teníamos antes, esa es otra cuestión. Pero creo que en ese sentido es muy positivo", agregó.

Si bien el piloto de Guadalajara no espera haber encontrado una solución mágica, sí piensa que se encontrará con un monoplaza más a su gusto conductivo y del que pueda sacar más provecho.

"Sí, creo que sí. Creo que especialmente con los problemas que hemos tenido, he estado luchando en esa dirección. Obviamente, no puedo entrar en demasiados detalles, pero muchos de mis problemas han ido en esa dirección. Es difícil de explicar la cantidad de detalles, pero no es que en el comienzo del año yo era mucho mejor piloto de lo que soy ahora, ya sabes. Así que ciertamente ha habido algunas cosas que no salieron a mi manera que me estaban perjudicando más, y probablemente no estábamos extrayendo el máximo del coche en ese sentido", señaló.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Pese a haber aprovechado el verano para encontrar respuestas, Pérez insistió en que las soluciones pueden llevar tiempo.

"Definitivamente probaremos muchas cosas para intentar arreglarlo. Sin duda hay algo que hemos tomado en la dirección equivocada, pero obviamente no es tan fácil de arreglar ni tan rápido. Todo lleva su tiempo y, obviamente, con la falta de práctica a la que podríamos enfrentarnos y los diferentes tipos de circuitos que se avecinan, no es tan sencillo", dijo.

El mexicano agregó que Red Bull deberá “hacer concesiones” con el coche mientras espera por actualizaciones que mejoren el comportamiento del monoplaza, pero indicó que lo más destacado para él es el conocimiento que se tiene ahora.

"Vamos a estar comprometiendo un poco aquí y allá, pero no estoy demasiado preocupado. Creo que lo más importante para nosotros es que entendemos dónde estamos en términos de la cuestión, y entonces podemos ir desde allí".