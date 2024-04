Checo Pérez cree que Red Bull resistirá mejor el graining en China

Red Bull Racing sigue siendo el equipo dominante en 2024, pero su rendimiento en carrera fue menos convincente en el Gran Premio de Australia del mes pasado, en el que Ferrari pareció estar por delante.

La carrera de Melbourne estuvo marcada por el fuerte graining delantero, que se cree que fue un factor que explicó por qué Ferrari fue tan fuerte en relación con Red Bull.

El temprano abandono de Max Verstappen hizo que fuera mucho más difícil hacer comparaciones, pero su compañero de equipo, Sergio Pérez, terminó en una lejana quinta posición, si bien tuvo otros problemas con el coche, mientras que Carlos Sainz y Charles Leclerc aseguraron un 1-2 para la Scuderia.

Shanghái podría ser otro escenario en el que Red Bull podría tener más dificultades para mostrar todo el potencial del RB20, con temperaturas más bajas y la incertidumbre sobre el estado del asfalto, factores que podrían hacer que volviera el fenómeno del graining de los neumáticos.

Al ser el primer fin de semana sprint de 2024, los equipos sólo tendrán una sesión de entrenamientos para ajustar la puesta a punto de los coches y no tendrán tiempo de probar todos los compuestos de neumáticos, por lo que su comprensión será limitada.

Pero "Checo" Pérez cree que la experiencia de Melbourne significa que el equipo de Milton Keynes está en una mejor posición para mitigar el problema, que significa que la goma superficial se desprende y se pega a la banda de rodadura, causando una pérdida de agarre.

"Hay muchas incertidumbres con el asfalto, hace cinco años que no pasa nada aquí", dijo Pérez cuando se le preguntó sobre si el graining podría volver a ser un obstáculo para Red Bull.

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Por lo tanto, será una FP1 interesante y veremos a partir de ahí. Obviamente, parece un circuito marcado por la parte delantera, donde potencialmente podemos sufrir un poco más".

"Hemos aprendido mucho de Melbourne, tenemos una cierta comprensión de las cosas que hicimos allí, así que sólo tenemos que seguir siendo optimistas".

"Si estuviéramos en el mismo barco, esperemos que con las cosas que hemos aprendido podamos tener una resistencia mucho mejor al graining".

Su compañero Verstappen dijo que Red Bull había hecho cambios de puesta a punto antes de la clasificación de Melbourne que hicieron que su coche se sintiera mejor en el ajuste de carrera, pero su retiro en la vuelta 3 significó que no pudo mostrarlo.

Sin embargo, señaló que el diseño técnico de Shanghái es lo suficientemente diferente de Albert Park como para ir al fin de semana con demasiadas ideas preconcebidas sobre la forma de Red Bull.

"Creo que Australia, el viernes no fue ideal. Puede que el sábado por la mañana tampoco lo fuera, pero hicimos algunos cambios en mi coche con los que me sentí mejor. Por desgracia, no pude demostrarlo", dijo.

"No creo que Australia sea lo mismo que aquí. Australia tenía muchas más curvas rápidas. Aquí hay un poco más de baja velocidad, así que es un poco diferente. Sólo tenemos que esperar y ver, de verdad".