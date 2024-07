Sergio Pérez vivió otra pesadilla el sábado en el circuito de Silverstone, donde una salida de pista en la curva Copse tras montar neumáticos lisos en un circuito que se estaba secando lo dejó atascado en la grava a bordo de su RB20.

El resultado dejó al piloto mexicano en la 19º posición de salida para el domingo, con su tercera eliminación en Q1 de la temporada y marcando la tendencia negativa que comenzó en Imola en el mes de mayo.

"Fue muy frustrante. La curva 9 estaba muy complicada, especialmente en la entrada. Así que mientras intentaba calentar los neumáticos al llegar a la curva 9, cuando reduje de marcha básicamente perdí la parte trasera de forma bastante suerte y me salí de la pista y con neumáticos fríos y había agua completamente estancada fuera de la pista, así que acabé yendo a la grava. No pude detener el coche, no pude seguir recto. Sí, un incidente muy desafortunado", dijo Pérez.

Poco después del despiste de Pérez, Max Verstappen también perdió el control de su coche en el mismo sector, pero pudo continuar tras un paso por la grava que le dejó daños en el suelo de su monoplaza.

"Sí, parecía estar bastante mojado en la entrada y en la línea blanca estaba bastante resbaladizo. Desafortunadamente fui el primero en pasar por esa curva con el neumático liso. Neumáticos fríos, así que todo combinado fue el resultado. Algunas personas se salieron probablemente 20 minutos después, claramente era una curva complicada. En cualquier caso, levanté la mano porque hoy la cagué y mañana será un nuevo día", comentó "Checo".

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Este nuevo mal resultado llega en un momento en que se cree que se está terminando la paciencia de los jefes de Red Bull, pero el piloto de Guadalajara dice que no se fija en la presión y prefiere poner el foco en lo positivo.

"No, no, no. Estoy totalmente centrado en mi trabajo, estoy totalmente centrado en sacar el rendimiento de mí mismo, la forma que sé dónde puedo estar. Y ayer tuvimos un día muy positivo, todo apuntaba en la dirección correcta. Así que sí, cabeza abajo y es cuestión de tiempo que demos la vuelta a esta situación".

Motorsport.com informó este sábado que Liam Lawson, piloto de reserva de Red Bull, conducirá el RB20 del equipo en un día de filmación en Silverstone la semana que viene, alimentando rumores sobre una posible salida de Pérez de la escudería de Milton Keynes.

Al ser preguntado si estaba seguro de su continuidad, el mexicano respondió: "Sí, por supuesto. Como he dicho, estoy totalmente comprometido con el equipo y con mi carrera. Tengo un contrato con el equipo y le daré la vuelta a la situación. No es algo que me distraiga ni nada por el estilo, ya sabes, es algo que... Está hecho. Sólo quiero recuperar mi forma y centrarme en las cosas importantes".

Pérez insistió en que su rendimiento en Silverstone había sido bueno hasta el incidente en la clasificación y se mostró confiado en que recuperará el camino correcto de rendimiento.

"Creo que el fin de semana ha sido muy fuerte hasta ahora. Así que vamos a quedarnos con lo positivo. Mañana será una carrera larga y difícil; si soy capaz de sumar algunos buenos puntos, bien por ello. Pero es un año largo, llevo bastante tiempo en este negocio, así que sé exactamente qué hacer y cómo darle la vuelta a las cosas. Y no me rendiré. Le daré la vuelta a esto".